Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hondarribia

Jornada 'Hacia un nuevo envejecimiento' en Itsas Etxea

El gerontólogo Javier Yanguas hablará mañana sobre 'El reto de la nueva longevidad'

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

'Hacia un nuevo envejecimiento. El reto de enfrentarse a la soledad' es el título de la jornada que se celebrará mañana, a partir de las 18.00 en el auditorio. La propuesta llega en el marco del programa AuzoEkin, diseñado para combatir la soledad mediante la activación comunitaria.

La jornada girará en torno a los desafíos que plantea el envejecimiento y a la respuesta social ante la soledad. En ella, el gerontólogo Javier Yanguas ofrecerá una ponencia sobre 'El reto de la nueva longevidad', con las nuevas formas de envejecer que emergen en una sociedad cada vez más diversa y longeva.

Yanguas es director científico del Programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa y uno de los principales referentes en investigación del envejecimiento y la soledad en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jornada 'Hacia un nuevo envejecimiento' en Itsas Etxea