Jornada 'Hacia un nuevo envejecimiento' en Itsas Etxea

'Hacia un nuevo envejecimiento. El reto de enfrentarse a la soledad' es el título de la jornada que se celebrará mañana, a partir de las 18.00 en el auditorio. La propuesta llega en el marco del programa AuzoEkin, diseñado para combatir la soledad mediante la activación comunitaria.

La jornada girará en torno a los desafíos que plantea el envejecimiento y a la respuesta social ante la soledad. En ella, el gerontólogo Javier Yanguas ofrecerá una ponencia sobre 'El reto de la nueva longevidad', con las nuevas formas de envejecer que emergen en una sociedad cada vez más diversa y longeva.

Yanguas es director científico del Programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa y uno de los principales referentes en investigación del envejecimiento y la soledad en España.