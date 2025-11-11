Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ilcapo Hondarribia vuelve a la zona noble tras imponerse al colista Loyola

Los hondarribitarras recibirán el domingo al Ereintza (11.30)

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30

Con la victoria por 25-33 ante el Loyola navarro, más el empate de la jornada anterior, Ilcapo Hondarribia se coloca de nuevo en la zona noble, quinto empatado con el cuarto.

De todas formas, ya se ha abierto un hueco entre los tres primeros, Zarautz (18 puntos), Eibar (16) y Romo (15) y otros equipos como Tolosa (10), Ilcapo Hondarribia (10), Tarazona (10), Barakaldo (9) y Ereintza (9). Precisamente el equipo errenteriarra será el próximo rival, el domingo a las 11.30 en Hondartza.

Los hondarribitarras visitaban a un equipo que sólo tenía tres puntos de dieciséis, pero les costó marcharse en el marcador. Fue mediado el primer tiempo, cuando en siete minutos del 7-9 se pasó al 8-14, con cinco goleadores distintos. Y la diferencia siguieó creciendo, 10-17, llegando al descanso con 12-18.

Reacción de los navarros

En la reanudación llegó la reacción del equipo pamplonica, que se puso a tres goles en el 18-21. El tiempo muerto solicitado por Joseba Zabala ayudó a reconducir la situación y el filial bidasotarra recuperó la renta de hasta siete goles en varias ocasiones, ocho al final con los dos últimos goles de Alex Raix, noveno máximo goleador del grupo C de Primera Nacional con 48, seis de promedio.

Alineación: Joshua Omojola y Odei Jaramillo; Endika Wamba (4), Javier Gastaminza (4), Brais Errazkin (1), Hugo Martiarena (4), Unax Bergés (1), Ismael Fritah (1), Unai Goikoetxea, Unai Barreto (5), Alexandre Raix (4), Oihan Arruti (3), Aimar Iraeta (1), Aitor Carrera (3) y Sergio Uruñuela (2).

