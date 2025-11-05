Ilcapo Hondarribia y Trapagaran firmaron tablas tras un final loco Los hondarribitarras se mantienen en la zona noble de la clasificación

I.A. hondarribia. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

En las ocho jornadas disputadas hasta ahora de Primera Nacional en el grupo C se han registrado ocho empates y en dos de ellos ha estado involucrado Ilcapo Hondarribia, el segundo a 27 contra el Trapagaran.

La diferencia de tres puntos entre los dos equipos auguraba un partido igualado y así fue. Tres arriba se pusieron los hondarribitarras en el 7-4, también estuvieron a remolque, 9-11, y llegaron al descanso con 17-14.

La segunda parte fue de menos goles. Oihan Arruti y Aimar Iraeta, que días antes habían debutado en partido oficial con el Bidasoa, marcaron los dos primeros goles de la reanudación y se registró por primera vez una diferencia de cuatro goles, 19-15.

Pero el Trapagaran no se rindió, empató a 22 y llevó el partido a un final apretado en el que con 27-27 los visitantes tuvieron dos posesiones y una los locales. El marcador no se movió más.

Alineación: David Faílde y Joshua Omojola; Endika Wamba, Javier Gastaminza (4), Hugo Martiarena (4), Unax Bergés (1), Unai Goikoetxea, Aitor Rodrigo, Alex Raix (6), Oihan Arruti (9), Aimar Iraeta (1), Aitor Carrera, Eneko Bengoetxea, Sergio Uruñuela (2) e Ismael Fritah

El domingo, a Iruñea

En la novena jornada, Ilcapo Hondarribia visitará este domingo a las 12.00 al Loyola pamplonica, que es colista con tres puntos, logrados con una victoria y un empate, ambos en casa.