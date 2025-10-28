Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ilcapo Hondarribia no se lo puso fácil al potente Romo (36-33)

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:06

Con los números en la mano se esperaba una victoria del Romo ante Ilcapo Hondarribia, pero más sencilla de lo que resultó tras la resistencia ofrecida por los hondarribitarras a uno de los equipos más potentes del grupo, 36-33.

El 2-0 inicial fue contestado por el filial bidasotarra, 3-5, que fue por delante durante muchos minutos, con rentas máximas de dos goles. Tras el 14-15, un tiempo muerto local logró voltear el encuentro, de 13-15 a 16-15, llegando al descanso con 21-18.

En la reanudación Ilcapo Hondarribia siguió peleando y estaba a un gol en el 23-22, pero encajó en tres minutos un parcial de 4-0 que allanó el camino hacia su sexta victoria en siete jornadas del Romo.

Alineación: David Faílde y Joshua Omojola; Endika Wamba (4), Javier Gastaminza (8), Brais Errazkin (5), Hugo Martiarena, Joaquín González, Unai Goikoetxea, Alex Raix (4), Oihan Arruti (7), Iker González, Aimar Iraeta (1), Aitor Carrera (2), Eneko Bengoetxea, Sergio Uruñuela (2) y Eñaut Iragorri.

El domingo, en casa

Este domingo, a las 11.30, Ilcapo Hondarribia recibirá en Hondartza al Trapagaran, que ha ganado dos partidos (los dos en casa) y perdido cinco y está a cinco puntos.

