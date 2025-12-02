Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El pivote Aimar Iraeta marcó dos goles ante el Zarautz. ARIZMENDI

Ilcapo Hondarribia no se lo puso fácil al invicto líder Zarautz (29-35)

Los hondarribitarras mandaron en el marcador hasta el 10-7

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20

El Amenabar Zarautz había ganado sus once primeros partidos de esta liga y también se llevó el duodécimo, pero Ilcapo Hondarribia no se lo puso fácil en el inicio, aunque acabó claudicando, 29-35.

Con un ritmo trepidante arrancó el duelo y 100% de acierto en el 5-4. Los hondarribitarras consiguieron incluso una renta de tres goles en el minuto 13, 10-7. Sin embargo, la alarma sonó en el banquillo zarauztarra y se produjo un parcial de 0-5, a pesar del tiempo muerto que pidió Joseba Zabala en el 10-10. Ese parcial fue la rampa de lanzamiento para el líder, que llegó al descanso con 14-19.

En la reanudación se palpaba cierta igualdad en el 40x20, pero no así en el marcador, que fue creciendo hasta una diferencia máxima de ocho goles en varios momentos. Ilcapo Hondarribia apretó y se acercó a cinco goles, incluso a cuatro en el tramo final, pero se quedó sin tiempo para poder remontar.

Alineación: Odei Jaramillo y David Faílde; Endika Wamba (7), Javier Gastaminza (5), Brais Errazkin, Unax Bergés, Joaquín González, Aitor Rodrigo, Alexandre Raix (8), Oihan Arruti (2), Aimar Iraeta (2), Aitor Carrera (4), Eneko Bengoetxea, Manex Arrieta (1) y Sergio Uruñuela.

Siguiente, en Usurbil

El siguiente desplazamiento será corto, ya que este sábado los hondarribitarras visitarán al Saizar Usurbil, que tiene seis puntos menos.

