Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Hugo Martiarena. ARIZMENDI

Ilcapo Hondarribia fue de más a menos y perdió ante el Tarazona (32-30)

Los hondarribitarras caen a la séptima plaza y el domingo recibirán al líder Zarautz en Hondartza

I. A.

hondarribia.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

Estaban empatados a puntos, protagonizaron un partido muy igualado, con una parte para cada equipo, y finalmente los dos puntos fueron para el Tarazona, tras imponerse por 32-30 a Ilcapo Hondarribia, que ahora cae a la séptima posición de la tabla.

Empezaron bien los hondarribitarras y dominaron el primer tiempo, con varias ocasiones tres arriba, e in cluso cuatro poco antes del descanso, al que se llegó con 14-17. En la reanudación el filial bidasotarra siguió gozando de esa renta de tres goles hasta el 16-19, momento en el que recibió un parcial de 5-1.

Aunque Ilcapo Hondarribia volvió a ponerse por delante (25-26), con el 26-26 sufrió una doble exclusión de jugador y entrenador y en esos dos minutos encajó un parcial de 3-1, 4-1 ya con todos en pista. El Tarazona mandó en el tramo final del partido y logró la victoria, 32-30.

Alineación: Odei Jaramillo y David Faílde; Endika Wamba (3), Javier Gastaminza (3), Hugo Martiarena (3), Unax Bergés (1), Joaquín González, Unai Barreto (9), Alexandre Raix (6), Oihan Arruti (2), Aimar Iraeta (2), Aitor Carrera (1), Manex Arrieta, Sergio Uruñuela y Raúl Olalla.

El domingo llega el líder

El domingo a las 11.30 Ilcapo Hondarribia recibirá en Hondartza Kiroldegia al Amenabar Zarautz, que ha ganado los doce partidos y promedia 36, 36 goles a favor y 29,82 en contra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  8. 8 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ilcapo Hondarribia fue de más a menos y perdió ante el Tarazona (32-30)

Ilcapo Hondarribia fue de más a menos y perdió ante el Tarazona (32-30)