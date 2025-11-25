Ilcapo Hondarribia fue de más a menos y perdió ante el Tarazona (32-30) Los hondarribitarras caen a la séptima plaza y el domingo recibirán al líder Zarautz en Hondartza

Estaban empatados a puntos, protagonizaron un partido muy igualado, con una parte para cada equipo, y finalmente los dos puntos fueron para el Tarazona, tras imponerse por 32-30 a Ilcapo Hondarribia, que ahora cae a la séptima posición de la tabla.

Empezaron bien los hondarribitarras y dominaron el primer tiempo, con varias ocasiones tres arriba, e in cluso cuatro poco antes del descanso, al que se llegó con 14-17. En la reanudación el filial bidasotarra siguió gozando de esa renta de tres goles hasta el 16-19, momento en el que recibió un parcial de 5-1.

Aunque Ilcapo Hondarribia volvió a ponerse por delante (25-26), con el 26-26 sufrió una doble exclusión de jugador y entrenador y en esos dos minutos encajó un parcial de 3-1, 4-1 ya con todos en pista. El Tarazona mandó en el tramo final del partido y logró la victoria, 32-30.

Alineación: Odei Jaramillo y David Faílde; Endika Wamba (3), Javier Gastaminza (3), Hugo Martiarena (3), Unax Bergés (1), Joaquín González, Unai Barreto (9), Alexandre Raix (6), Oihan Arruti (2), Aimar Iraeta (2), Aitor Carrera (1), Manex Arrieta, Sergio Uruñuela y Raúl Olalla.

El domingo llega el líder

El domingo a las 11.30 Ilcapo Hondarribia recibirá en Hondartza Kiroldegia al Amenabar Zarautz, que ha ganado los doce partidos y promedia 36, 36 goles a favor y 29,82 en contra.