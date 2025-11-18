Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brais Errazkin marcó dos goles contra el Ereintza. ARIZMENDI

Ilcapo Hondarribia ganó con un gol en el último segundo

El filial bidasotarra se mantiene en la parte alta de la clasificación tras superar al Ereintza (26-25)

Iñigo Aristizabal

hondarribia.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Todas las victorias valen dos puntos, pero hay algunas que se celebran más, por lo que cuestan o por cómo se han certificado. Y costó y tuvo final emocionante el 26-25 de Ilcapo Hondarribia sobre Ereintza en Hondartza.

El equipo visitante, que contaba con un punto menos, empezó ganando pero el local cambió el 1-3 por el 5-3 y. salvo algunos empates, siempre fue por delante en una primera parte que acabó con 13-10. En la segunda consiguió ampliar esa diferencia a cinco en el 16-11, pero nunca logró despegarse del todo del Ereintza, que varias veces se acercó a un gol.

Tras el 25-21 del minuto 53 los hondarribitarras se quedaron sin puntería y no lograron marcar durante siete largos minutos, circunstancia que aprovechó el Ereintza para empatar, 25-25.

A veinte segundo del final Ilcapo Hondarribia tuvo un tiempo muerto y, aunque la jugada no salió como estaba previsto, acabó en un penalti a dos segundos del final, transformado por Endika Wamba para amarrar también el segundo punto.

Alineación: Joshua Omojola y David Faílde; Endika Wamba (5), Javier Gastaminza (2), Brais Errazkin (2), Hugo Martiarena (2), Unax Bergés (2), Joaquín Romero, Aitor Rodrigo, Alexandre Raix (3), Oihan Arruti (6), Aimar Iraeta, Aitor Carrera, Sergio Uruñuela (4) e Iñaki Fernández.

El domingo, en Tarazona

En la décima jornada de Primera Nacional ganaron todos los equipos de la mitad alta de la clasificación, salvo el Eibar contra el líder Zarautz, por lo que no hay cambios de posiciones salvo que el Romo adelanta a los eibartarra e Ilcapo Hondarribia se mantiene en la quinta, empatado con el cuarto.

El próximo domingo los hondarribitarras visitarán al Tarazona, con el que están empatados a puntos y que en casa sólo ha perdido ante Zarautz y Eibar

