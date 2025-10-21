Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex Raix marcó ocho goles y está promediando casi siete. ARIZMENDI

Ilcapo Hondarribia se coloca al acecho del trío que domina la Primera Nacional

Los hondarribitarras superaron por 35-28 al correoso Egia

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:35

Comenta

El grupo C de Primera Nacional está caracterizado, tras las seis primeras jornadas, porque se han destacado Zarautz (doce puntos), Romo (diez) y Eibar (diez). Será difícil seguir el ritmo de estos equipos pero Ilcapo Hondarribia se ha colocado en el cuarteto perseguidor, con siete puntos, tras imponerse por 35-28 al Egia en Hondartza.

El conjunto donostiarra, que ha ganado sus tres partidos de casa y perdido los tres de fuera, empezó ganando, pero del 5-6 se pasó al 8-6 y los hondarribitarras aumentaron la renta al 13-8, llegando al descanso con 16-11.

En la reanudación el marcador llegó a señalar una diferencia máxima de siete goles en el 20-13 pero no cedía el Egia, que se acercó a 23-20. El tiempo muerto de Joseba Zabala en ese momento surtió efecto y, con un parcial de 3-0, Ilcapo Hondarribia encarriló el partido, logrando su tercera victoria en seis jornadas, dos de ellas en casa.

Alineación: David Faílde y Joshua Omojola; Endika Wamba (6), Javier Gastaminza (3), Brais Errazkin (1), Hugo Martiarena (1), Joaquín González (5), Unai Goikoetxea (1), Aitor Rodrigo, Alex Raix (8), Oihan Arruti (3), Iker González (1), Aimar Iraeta, Aitor Carrera, Sergio Uruñuela (4) e Iñaki Fernández.

Visitará al Romo

Este domingo Ilcapo Hondarribia visitará al Romo, que ha ganado cinco partidos y sólo ha perdido uno, contra el líder Amenabar Zarautz, 29-30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ilcapo Hondarribia se coloca al acecho del trío que domina la Primera Nacional

Ilcapo Hondarribia se coloca al acecho del trío que domina la Primera Nacional