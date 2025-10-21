Ilcapo Hondarribia se coloca al acecho del trío que domina la Primera Nacional
Los hondarribitarras superaron por 35-28 al correoso Egia
I. A.
HONDARRIBIA.
Martes, 21 de octubre 2025, 20:35
El grupo C de Primera Nacional está caracterizado, tras las seis primeras jornadas, porque se han destacado Zarautz (doce puntos), Romo (diez) y Eibar (diez). Será difícil seguir el ritmo de estos equipos pero Ilcapo Hondarribia se ha colocado en el cuarteto perseguidor, con siete puntos, tras imponerse por 35-28 al Egia en Hondartza.
El conjunto donostiarra, que ha ganado sus tres partidos de casa y perdido los tres de fuera, empezó ganando, pero del 5-6 se pasó al 8-6 y los hondarribitarras aumentaron la renta al 13-8, llegando al descanso con 16-11.
En la reanudación el marcador llegó a señalar una diferencia máxima de siete goles en el 20-13 pero no cedía el Egia, que se acercó a 23-20. El tiempo muerto de Joseba Zabala en ese momento surtió efecto y, con un parcial de 3-0, Ilcapo Hondarribia encarriló el partido, logrando su tercera victoria en seis jornadas, dos de ellas en casa.
Alineación: David Faílde y Joshua Omojola; Endika Wamba (6), Javier Gastaminza (3), Brais Errazkin (1), Hugo Martiarena (1), Joaquín González (5), Unai Goikoetxea (1), Aitor Rodrigo, Alex Raix (8), Oihan Arruti (3), Iker González (1), Aimar Iraeta, Aitor Carrera, Sergio Uruñuela (4) e Iñaki Fernández.
Visitará al Romo
Este domingo Ilcapo Hondarribia visitará al Romo, que ha ganado cinco partidos y sólo ha perdido uno, contra el líder Amenabar Zarautz, 29-30.