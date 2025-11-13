Ikasbasket levantó una losa de veinte puntos y se impuso 61-55 al líder Loyola Las hondarribitarras comparten primer puesto con otros tres equipos

I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Una sensacional segunda parte permitió a Ikasbasket Hondarribia derrotar al Deusto Loyola (61-55) y colocarse en el liderato junto con su última víctima, que estaba invicta, y dos equipos más, todos ellos con balance 5-1.

Pese al buen inicio de temporada, con cuatro victorias iniciales, la visita del líder se antojaba complicada para las hondarribitarras, que tras el 5-5 quedaron a merced de su invitado, llegando al descanso con 20-37. Y la diferencia se amplió al poco de reanudarse el partido, con los veinte puntos del 21-41.

En ese momento parecía impensable que la victoria pudiera quedarse en Hondartza pero un parcial de 13-0 significó que, al menos, había partido. En todo caso, el Loiola se mantuvo en su sitio y seguía nueve arriba a falta de cinco minutos, 43-52. Dos triples seguidos de Jone Ramos, que metió 4 de 9, y dos tiros libres de Emma Vallejo pusieron el 51-52 en el marcador. Estas dos jugadoras acabaron con 18 puntos cada una.

Tras el 51-54, las de Oscar Sotomayor cerraron el partido con un parcial de 10-1, logrando una victoria muy celebrada ante un equipo que estaba promediando 67,8 puntos a favor y 47,4 en contra.

Alineación: Maialen Novas (6), Jone Ramos (18), Emma Vallejo (18), June Altuna (2), María Mariezkurrena (6), Andrea Arellano, Inge Garuz (1), Eider Erasun (1), Adriana Badiola, Nora Ramos (5), Ainhoa Arruabarrena (4) y Maddalen Martiarena.

En la próxima jornada, Hondarribia Ikasbasket visitará el sábado en Bilbao al La Salle Versia, otro de los equipos que están con balance 5-1 y en la primera posición compartida.