Ikasbasket Hondarribia ha empezado la liga con cuatro victorias consecutivas
Las hondarribitarras comparten liderato con el Deusto Loyola y hoy visitan al Askartza
Iñigo Aristizabal
HONDARRIBIA.
Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21
El que tiene póker quiere repóker y es lo que puede conseguir hoy Ikasbasket Hondarribia si gana en su visita al Askartza, hoy a las 16.00. Es un partido correspondiente a la quinta jornada de Primera División femenina y las hondarribitarras, que han ganado sus cuatro primeros partidos, se enfrentan a un equipo que en el inicio de liga lleva un triunfo y cuatro derrotas.
El sensacional arranque de temporada ha sorprendido en parte al equipo hondarribitarra, que no cuenta este curso con Leire Izaguirre y Amalia Avila (por trabajo) e Iraia Rodriguez (de Erasmus, puede que se incorpore en diciembre). En su lugar han entrado en el equipo Eider Erasun, Inge Garuz, June Altuna, Adriana Badiola y Maddalen Martiarena.
Un equipo joven
Oscar Sotomayor explica que «tenemos un equipo joven, con muchas ganas de trabajar, de aprender y de seguir creciendo. El objetivo principal es mejorar como grupo para competir en cada partido. Mejorar día a día y mantener un nivel alto de compromiso e implicación como ha sido siempre. Queremos que el grupo siga madurando y consolidando la identidad del equipo: intensidad, ritmo y juego en equipo. Las jugadoras están en esta línea y eso es un valor capital».
A pesar del buen inicio, Sotomayor llama a la cautela. «Claro que es bonito empezar así, ganando todos los partidos. Y en el último además contra uno de los rivales más potentes del grupo. Estos resultados y el juego nos dan confianza». Y también tranquilidad en la clasificación.
En cualquier caso, «no nos marcamos un techo concreto; lo importante es estar en cada partido hasta el final, peleando y aprender, que cada jugadora siga creciendo y demos un paso adelante. Si conseguimos esto, tendremos mucho terreno ganado».
Iba ganando por 19 puntos
En el último encuentro, las hondarribitarras se impusieron por 61-51 al Ibaeta. Tras un primer cuarto igualado, a la única ventaja visitante de todo el partido, 13-14, contestó Ikasbasket Hondarribia con un parcial de 13-2 (seis puntos de Ainhoa Arrubarrena) y llegó al descanso con 29-16. En el tercer cuarto siguió aumentando esa diferencia hasta los diecinueve puntos del 39-20. En el cuarto periodo sólo una vez la ventaja fue inferior a los diez puntos, 54-46, y las de Oscar Sotomayor se adjudicaron la victoria por 61-51.
Alineación: Maialen Novas (4), Jone Ramos (13), Emma Vallejo (6), June Altuna, María Mariezkurrena (4), Andrea Arellano (1), Inge Garuz, Eider Erasun (5), Adriana Badiola (2), Nora Ramos (20), Ainhoa Arruabarrena (6) y Maddalen Martiarena.
La más destacada de cara a canasta fue Nora Ramos, con 8/11 en tiros libres, 3/7 en tiros de dos y 2/5 en triples para veinte puntos. Ella y Jone Ramos son las máximas anotadoras, están promediando trece puntos por partido.