Ikasbasket claudicó ante el festival de triples de La Salle (63-44) Las hondarribitarras mantuvieron un bonito pulso por el liderato

I. A. hondarribia. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

En la séptima jornada de Primera División femenina, La Salle Versia y Hondarribia Ikasbasket pelearon en Bilbao por el liderato y se lo quedó el equipo local, gracias a un 63-44 fraguado en el segundo tiempo y a base de triples.

El triple inicial de Jone Ramos quedó neutralizado por las vizcaínas, que cerraron el primer cuarto en 16-9. Al segundo saludaron las hondarribitarras con un parcial de 0-8 con seis puntos de Inge Garuz y estuvieron por delante en varias ocasiones, llegando al descanso con 26-25.

En la reanudación llegó el despegue de La Salle con un parcial de 20-6 incluyendo cuatro triples. Ese arma, con 10 de 32, y el dominio aplastante en el rebote, 52-26, fueron determinantes.

En el último periodo la diferencia se fue ligeramente por encima de los veinte puntos y al final las hondarribitarras perdieron 63-44, con su segunda peor anotación de la temporada.

Alineación: Maialen Novas (1), Jone Ramos (9), Emma Vallejo (8), June Altuna, María Mariezkurrena (7), Andrea Arellano (5), Inge Garuz (8), Eider Erasun (2), Adriana Badiola, Nora Ramos (2), Ainhoa Arruabarrena y Maddalen Martiarena (2).

El sábado en Hondartza

El próximo sábado, a partir de las 19.00 en Hondartza, Hondarribia Ikasbasket recibirá al Mazarredo, penúltimo de la clasificación cin una victoria y seis derrotas.