Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El burgomaestre, Gregorio Alkain, en el Alarde del año pasado. F. de la Hera

Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde

Solicita al juzgado la adopción de una medida cautelarísima para que se suspendan los efectos del mismo

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:47

El Ayuntamiento de Hondarribia ha informado de que Hondarribiko Alardearen Ondarea Sustatzeko Elkartea (HAOSE) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto firmado el lunes por el alcalde, Igor Enparan, relativo a la autorización de ocupación de la vía pública para la celebración del Alarde del 8 de septiembre y actos relacionados.

Además del recurso, HAOSE ha solicitado al juzgado la adopción de una medida cautelarísima para que se suspendan los efectos del decreto mientras se tramita el procedimiento judicial.

El alcalde realizará declaraciones tan pronto como el tribunal dicte resolución sobre la medida solicitada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  7. 7 Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  8. 8

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  9. 9 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  10. 10 Por qué Euskadi se libra de los recortes de Ryanair casi por completo y es un caso único en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde

Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde