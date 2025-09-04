Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde Solicita al juzgado la adopción de una medida cautelarísima para que se suspendan los efectos del mismo

Iñigo Aristizabal Hondarribia Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Hondarribia ha informado de que Hondarribiko Alardearen Ondarea Sustatzeko Elkartea (HAOSE) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto firmado el lunes por el alcalde, Igor Enparan, relativo a la autorización de ocupación de la vía pública para la celebración del Alarde del 8 de septiembre y actos relacionados.

Además del recurso, HAOSE ha solicitado al juzgado la adopción de una medida cautelarísima para que se suspendan los efectos del decreto mientras se tramita el procedimiento judicial.

El alcalde realizará declaraciones tan pronto como el tribunal dicte resolución sobre la medida solicitada.

Temas

Alarde de Hondarribia