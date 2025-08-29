Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los hacheros pasaron por el arco con veinte minutos de retraso sobre el horario habitual porque el alarde evitó concentrarse en Gernikako Arbola con Jaizkibel, tal y como recogía el decreto. F. de la Hera

El Ayuntamiento de Hondarribia rechaza por «incompatibles» los cambios propuestos y el Alarde repetirá su horario

El alcalde, Igor Enparan, ha recordado que el consistorio tiene «la responsabilidad» de hacer compatibles las diferentes solicitudes para el día 8. Jaizkibel saldrá a las 8.00 horas y el Alarde, a las 8.55

Iñigo Morondo

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:47

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha anunciado hoy el contenido del Decreto de Alcaldía que regulará el desarrollo de los diferentes eventos que requieren ... ocupación de vía pública en las fiestas, especialmente el día 8 de septiembre. Aunque ha asegurado que el contenido del documento se hará público «el lunes o el martes para que todo el mundo lo pueda consultar», ha adelantado que la propuesta repite los horarios y puntos de concentración para el Alarde de Hondarribia y para la compañía Jaizkibel que dictaminó en el decreto del pasado año.

