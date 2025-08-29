El Ayuntamiento de Hondarribia rechaza por «incompatibles» los cambios propuestos y el Alarde repetirá su horario

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha anunciado hoy el contenido del Decreto de Alcaldía que regulará el desarrollo de los diferentes eventos que requieren ... ocupación de vía pública en las fiestas, especialmente el día 8 de septiembre. Aunque ha asegurado que el contenido del documento se hará público «el lunes o el martes para que todo el mundo lo pueda consultar», ha adelantado que la propuesta repite los horarios y puntos de concentración para el Alarde de Hondarribia y para la compañía Jaizkibel que dictaminó en el decreto del pasado año.

Enparan ha explicado que el Ayuntamiento ha recibido dos solicitudes, la de Jaizkibel y la de Haose (Hondarribiko Alardearen Ondarea Sustatzeko Elkartea) que resultaban incompatibles. Con «la responsabilidad de dar respuesta satisfactoria a las solicitudes recibidas y atendiendo a lo que dicta el marco regulatorio con la Ley de Igualdad» Enparan ha establecido lo siguiente: Jaizkibel saldrá a las 8.00 horas desde Gernikako Arbola y a las 8.55 se pondrá en marcha el Alarde desde el mismo lugar. Se mantienen también las propuestas vespertinas, incluida la del Zapatero para Jaizkibel.

Pero la clave está en el horario matinal. Este escenario llevó el año pasado a que el Alarde no partiera de Gernikako Arbola y pasara por el arco de Santa María con veinte minutos de retraso. Enparan no ha mencionado qué ocurrirá si se vuelve a dar una situación así, pero ha insistido en que «todas las partes deben respetarse unas a otras y todas deben respetar el decreto».