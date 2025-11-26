Hondarribia Ikasbasket sigue en la zona alta tras derrotar al Mazarredo
Las hondarribitarras siempre fueron por delante y ganaron 71-48
I. A.
Hondarribia.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58
Un 71-48 deja pocas dudas del desarrollo de un partido, en este caso el que enfrentó al Hondarribia Ikasbasket (segundo, balance 7-1) con el Mazarredo (penúltimo, 1-7) en la Primera División femenina. Una victoria que permite a las hondarribitarras seguir en el cuarteto que, empatado, persigue al líder.
El 6-0 inicial fue el aviso de lo que se venía y al final del primer cuarto se llegó con 20-7. Más igualado resultó el segundo periodo, y favorable a las visitantes, 18-23, con lo que al descanso la diferencia no era tan grande, los ocho puntos del 38-30.
Sin embargo, Hondarribia Ikasbasket se había guardado lo mejor para el tercer cuarto, con un 8-0 de salida y recibiendo sólo cuatro puntos, 16-4. El partido estaba visto para sentencia y la diferencia llegó a ser de 25 puntos, 23 en el 71-48 final
Alineación: Maialen Novas, Jone Ramos (21), Emma Vallejo (10), June Altuna (6), María Mariezkurrena (5), Andrea Arellano (8), Inge Garuz (10), Eider Erasun, Adriana Badiola, Nora Ramos (7), Ainhoa Arruabarrena y Maddalen Martiarena (4).
Jone Ramos se fue hasta los 21 puntos con 2/6 en tiros libres, 2/5 en tiros de dos y un gran 5/8 en triples. Va quinta en la lista de anotadoras de la liga y primera en triples (27/77, 35%)
El domingo en Gasteiz
Hondarribia Ikasbasket se desplazará el domingo para enfrentarse al Araski, que ha ganado cuatro partidos y perdido cuatro.