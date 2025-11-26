Hondarribia Ikasbasket sigue en la zona alta tras derrotar al Mazarredo Las hondarribitarras siempre fueron por delante y ganaron 71-48

I. A. Hondarribia. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Un 71-48 deja pocas dudas del desarrollo de un partido, en este caso el que enfrentó al Hondarribia Ikasbasket (segundo, balance 7-1) con el Mazarredo (penúltimo, 1-7) en la Primera División femenina. Una victoria que permite a las hondarribitarras seguir en el cuarteto que, empatado, persigue al líder.

El 6-0 inicial fue el aviso de lo que se venía y al final del primer cuarto se llegó con 20-7. Más igualado resultó el segundo periodo, y favorable a las visitantes, 18-23, con lo que al descanso la diferencia no era tan grande, los ocho puntos del 38-30.

Sin embargo, Hondarribia Ikasbasket se había guardado lo mejor para el tercer cuarto, con un 8-0 de salida y recibiendo sólo cuatro puntos, 16-4. El partido estaba visto para sentencia y la diferencia llegó a ser de 25 puntos, 23 en el 71-48 final

Alineación: Maialen Novas, Jone Ramos (21), Emma Vallejo (10), June Altuna (6), María Mariezkurrena (5), Andrea Arellano (8), Inge Garuz (10), Eider Erasun, Adriana Badiola, Nora Ramos (7), Ainhoa Arruabarrena y Maddalen Martiarena (4).

Jone Ramos se fue hasta los 21 puntos con 2/6 en tiros libres, 2/5 en tiros de dos y un gran 5/8 en triples. Va quinta en la lista de anotadoras de la liga y primera en triples (27/77, 35%)

El domingo en Gasteiz

Hondarribia Ikasbasket se desplazará el domingo para enfrentarse al Araski, que ha ganado cuatro partidos y perdido cuatro.