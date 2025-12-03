Hondarribia Ikasbasket casi sentenció el partido con un 5-23 en el primer cuarto Las hondarribitarras acabaron ganando 50-68 al Araski y se mantienen en segunda posición

I. A. hondarribia. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

Está de dulce Hondaribia Ikasbasket, que se impuso 50-68 en su visita al Araski y se mantiene en el cuarteto de equipos con balance 7-2, a una victoria del líder.

Las hondarribitarras se midieron a un equipo de la zona media y casi sentenciaron el partido en el primer cuarto, con un 2-16 de salida y 5-23 al final del primer cuarto.

Pero el Araski reaccionó, había acortado diferencias al descanso (25-29) y llegó a ponerse por delante en el 34-32. Lo que nadie esperaba fue la exhibición de triples que firmó el equipo hondarribitarra, con seis en el parcial de 0-22 que, esta vez sí, dejó el partido encarrilado.

Cuatro de esos triples fueron obra de Jone Ramos, la mejor de la liga en esta tarea y que si en la jornada anterior había firmado 21 puntos con 5/8 en triples, esta vez alcanzó los 22, con 6/10 desde más allá de 6,75.

Alineación: Maialen Novas,

June Altuna, Adriana Badiola, Inge Garuz (4), Andrea Arellano (7), Jone Ramos (22), Nora ramos (11), Emma Vallejo (8), Ainhoa Arruabarrena (2), Eider Erasun (5), Maddalen Martiarena (5) y María Mariezkurrena (4).

Descanso este fin de semana

Este fin de semana no hay jornada en Primera División femenina y el próximo partido será el sábado 12, en Hondartza contra Navarro Villoslada, que tiene el mismo balance, 7-2.