Hondarribia Ikasbasket selló con un parcial final de 4-12 su tercera victoria seguida

Tres de tres para Hondarribia Ikasbasket en el inicio de la Primera División Femenina. Por 20 y 25 puntos habían ganado sus dos primeros partidos las hondarribitarras pero bastante más complicada fue la victoria en la visita al Chubby Apps Araba, por 43-54.

Aunque la ventaja final parece amplia, fue un partido muy igualado, con trece empates y siete cambios de dueño en el marcador. Sobre todo en el primer tiempo, en el que el equipo gasteiztarra tuvo su máxima renta en el 27-22, tras un parcial de 6-0.

Después de treinta minutos de juego todo seguía equilibrado, 35-35, e incluso a punto de llegar al ecuador del último cuarto, 39-42. En ese momento, Ikasbasket Hondarribia apretó el acelerador y, con un parcial de 4-12 con canastas de cuatro jugadoras distintas, se fue a por la victoria, 43-54.

Alineación: Maialen Novas (9), Jone Ramos (17), Emma Vallejo (6), Eider Erasun (2), María Mariezkurrena, Adriana Badiola, Andrea Arellano (8), Inge Garuz (3), Maddalen Martiarena, Nora Ramos (9), June Altuna y Ainhoa Arruabarrena.

El sábado, en casa

Hondarribia Ikasbasket jugará de nuevo en Hondartza, este sábado a las 19.00 contra el Ibaeta Easo, que ha ganado un partido y perdido dos.