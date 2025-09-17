Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Itxaso Ugartemendia se impuso en la pasada edición, entre nueve concursantes.

Hondarribia

Goxoki vuelve a la carga con el concurso de fritada

La sexta edición del certamen gastronómico tendrá lugar en Arrantzale Auzoa el 27 de septiembre

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:01

La sociedad Goxoki recuperó hace unos años el concurso de fritada, en homenaje a Juan José Lapitz. Era el plato que él quería potenciar ... y recuperar y desde Goxoki recuerdan que «es una elaboración típica hondarribitarra con la que los pescadores celebraban sus días festivos señalados y caída en el olvido, que estamos relanzando».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

