Goxoki vuelve a la carga con el concurso de fritada

La sociedad Goxoki recuperó hace unos años el concurso de fritada, en homenaje a Juan José Lapitz. Era el plato que él quería potenciar ... y recuperar y desde Goxoki recuerdan que «es una elaboración típica hondarribitarra con la que los pescadores celebraban sus días festivos señalados y caída en el olvido, que estamos relanzando».

El 'VI concurso de fritada-Memorial Juan José Lapitz' se celebrará el sábado 27 de septiembre en Arrantzale Auzoa, organizado por Goxoki, el Ayuntamiento y Fecoga (Federación de Cofradías Gastronómicas). Están invitadas a participar las sociedades de Hondarribia y otras personas que estén interesadas. De hecho, la ganadora del año pasado, Itxaso Ugartemendia, concursó sin representar a nadie más que a ella misma.

La inscripción se debe realizar en Goxoki o en el número de teléfono 609 88 34 81, antes del 22 de septiembre.

Días después, el sábado 27, cada participante deberá llevar a Arrantzale Auzoa su mesa, cocina, cazuela y demás utensilios que le sean necesarios, así como los ingredientes para su elaboración, salvo la carne, que la pondrá la organización.

A las 11.00 empezará el evento, de 12.00 a 13.30 se desarrollará el concurso y después se proclamará el ganador de la sexta edición.