Gorka Irisarri quedó segundo en el 'XVII concurso de pintxo medieval'

Cinco veces ha llegado Gorka Irisarri a la final del 'Concurso internacional del pintxo medieval', organizado por la Red de Ciudades y Villas Medievales, ... y en las cinco ha acabado en el podio, con victorias en 2012, 2014 y 2018 y segundos puestos en 2023 y este año, en la decimoséptima edición celebrada el pasado fin de semana en la localidad soriana de Almazán.

Irisarri tiene cogida la medida a este concurso, en el que se debe cocinar sin utilizar productos que no hubiera en Europa antes del descubrimiento de América. Un concurso que empieza con la exigente fase local en Hondarribia, en la que también participaron Badia ('Baratzeko loreak'), Batzoki ('Ekintza'), Enbata ('Bocadito de oreo'), Gran Sol ('El nido'), Hondar ('Basoan'), Tatapas ('Aizkolari') y Mika ('Mar de sabor'), que se llevó el premio del público.

Después llega la final, donde partiparon representantes de las citadas Hondarribia, que preside la asociación, y la anfitriona Almazán, con Julia Medrano, así como Valencia de Alcántara (Cáceres) con Trinidad Sánchez, Laguardia (Araba) con Cristian Solana, Sigüenza (Guadalajara) con Rubén Urbano, la portuguesa Marvao con José Mário Magalhães y Estella–Lizarra (Nafarroa) con Iban Garin.

Precisamente a la localidad navarra ha ido este año el primer premio, con el pintxo 'Arima' creado por Iban Garin. El jurado valoró «la coherencia total entre historia, sabor y verosimilitud». El segundo puesto fue para Gorka Irisarri con 'Delicias del bufón' y el cuadro de honor se completó con el premio a la originalidad, para la local Julia Medrano, que a sus 81 años logró por primera vez el ansiado reconocimiento internacional, gracias a 'La vida es un carnaval'.

Desde la organización destacan que la jornada estuvo marcada por la hermandad entre cocineros, el gran ambiente en la villa soriana y el éxito de la Ruta del pincho medieval, sirviéndose cerca de 2.500 tapas en los bares de Almazán durante el fin de semana.

«Un escenario excepcional»

Estitxu Urtizberea, teniente de alcalde de Hondarribia, en representación de la presidencia de la Red de Ciudades y Villas Medievales, subrayó el valor cultural del certamen: «Este concurso demuestra que nuestras cocinas son embajadoras de nuestra historia. Aquí todos hablan un mismo lenguaje culinario, un lenguaje que mezcla territorio, tradición y creatividad. Almazán ha sido un escenario excepcional y esta edición confirma que la Red vive uno de sus mejores momentos».

Ahora la Red de ciudades y villas medievales se centra en su ciclo musical En clave de Red, cuya entrega en Hondarribia es el concierto extraordinario de verano que ofrecen los coros de Eskifaia Abesbatza en el Baluarte de la Reina.