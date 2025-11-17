Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La concejala Estitxu Urtizberea y el cocinero Gorka Irisarri, contentos con el segundo puesto.

Hondarribia

Gorka Irisarri quedó segundo en el 'XVII concurso de pintxo medieval'

El cocinero de Danontzat Gastroteka ha pisado el podio de este certamen en cinco ocasiones, con triunfos en tres

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Cinco veces ha llegado Gorka Irisarri a la final del 'Concurso internacional del pintxo medieval', organizado por la Red de Ciudades y Villas Medievales, ... y en las cinco ha acabado en el podio, con victorias en 2012, 2014 y 2018 y segundos puestos en 2023 y este año, en la decimoséptima edición celebrada el pasado fin de semana en la localidad soriana de Almazán.

