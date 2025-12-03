Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu zen atzo auditorioan

Udaleko lau partiduek adierazpen instituzional bateratua sinatu dute

I.A.

HONDARRIBIA.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:29

Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko ekitaldi berezia egin zen atzo auditorioan, Euskararen kriseilua eta herriko ikastetxeetako ikasleen kantaldia. Bertan parte hartuko zuten Talaia, Ama Guadalupekoa eta Egiluze ikastetxeetako haurrek, Petti, Lorea Zulaika, Stoldak taldea eta Miguel Zeberiok zuzentzen duen Et Incarnatus Orkestrak.

Bestalde, Hondarribiko Udalak eta bertan dauden lau taldeek sinatuta, ondorengo konpromezuak hartu ditu:●Udal politiketan euskara erdigunean jartzea, hizkuntza politikan atzera urratsik ez egitea, eta Euskarak behar duen jauzian Udalari dagokiona egitea, eta horretarako bitartekoak jartzea.

