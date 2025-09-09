Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Nagore Ramos Santiago, cantinera de Tanborrada.

Nagore Ramos Santiago, cantinera de Tanborrada. F. de la Hera

«Era el sueño que tenía desde pequeña»

Las veinte cantineras del Alarde vivieron una jornada para recordar, cargada de nervios, risas, alguna lágrima y muchos momentos emotivos

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Todos los 8 de septiembre son especiales en Hondarribia, pero el de este año más si cabe para las veinte jóvenes que desfilaron como ... cantineras en la compañías del Alarde. Muchas de ellas subrayaron los pasos por la calle Mayor como los momentos más destacados del día, aunque sin dejar de lado otros también singulares y emotivos.

