EAJ-PNV cree que en el presupuesto no hay «proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad»

I. A. HONDARRIBIA. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

EAJ-PNV entiende que «las prisas y la falta de rigor del gobierno municipal provocarán retrasos e inseguridad jurídica en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana».

Tras el pleno de presupuestos, los nacionalistas aprecian que «se ha vuelto a evidenciar una forma de gobernar basada en las excusas, la falta de autocrítica y la ausencia de una visión ambiciosa».

En lo referente al PGOU, «en junio de 2025 Abotsanitz dio un paso que ha resultado irresponsable: realizó cambios importantes en el documento. Aun así, abrió un nuevo periodo de alegaciones para que la ciudadanía opinara. Y, al mismo tiempo, envió ese documento a otras administraciones para que lo evaluaran, como si ya estuviera cerrado».

Sin embargo, «el Gobierno Vasco ha comunicado que no puede informar ni avanzar el PGOU mientras exista un plazo de alegaciones abierto y no se conozca cómo responderá el Ayuntamiento a esas alegaciones. Por tanto, una vez resueltas, el documento tendrá que volver a enviarse, lo que retrasa de nuevo los plazos».

Respecto al presupuesto, EAJ-PNV estima que «las cuentas son pobres en contenidos y sin proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad».