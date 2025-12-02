Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hondarribia

EAJ-PNV cree que en el presupuesto no hay «proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad»

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:20

Comenta

EAJ-PNV entiende que «las prisas y la falta de rigor del gobierno municipal provocarán retrasos e inseguridad jurídica en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana».

Tras el pleno de presupuestos, los nacionalistas aprecian que «se ha vuelto a evidenciar una forma de gobernar basada en las excusas, la falta de autocrítica y la ausencia de una visión ambiciosa».

En lo referente al PGOU, «en junio de 2025 Abotsanitz dio un paso que ha resultado irresponsable: realizó cambios importantes en el documento. Aun así, abrió un nuevo periodo de alegaciones para que la ciudadanía opinara. Y, al mismo tiempo, envió ese documento a otras administraciones para que lo evaluaran, como si ya estuviera cerrado».

Sin embargo, «el Gobierno Vasco ha comunicado que no puede informar ni avanzar el PGOU mientras exista un plazo de alegaciones abierto y no se conozca cómo responderá el Ayuntamiento a esas alegaciones. Por tanto, una vez resueltas, el documento tendrá que volver a enviarse, lo que retrasa de nuevo los plazos».

Respecto al presupuesto, EAJ-PNV estima que «las cuentas son pobres en contenidos y sin proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EAJ-PNV cree que en el presupuesto no hay «proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad»