EAJ-PNV alerta sobre la proliferación de ratas

I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

EAJ-PNV ha llamado la atención sobre la proliferación de ratas en varias zonas de la ciudad y ha solicitado al Ayuntamiento «una actuación urgente». Los nacionalistas apuntan que el problema es sobre todo en el paseo Butrón, la zona de la iglesia de La Marina, Santa Engracia y Jaizubia.

El principal partido de la oposición advierte que «esta situación puede derivar en un problema de salud pública, por lo que es necesario actuar de forma inmediata, realizando una limpieza exhaustiva de los focos donde están proliferando y contratando servicios eficaces de desratización».

Teniendo en cuenta que «la higiene y la salubridad urbana deben ser una prioridad, es fundamental frenar esta situación antes de que vaya a más».

En las últimas semanas «hemos recibido numerosas quejas de vecinos y vecinas, que ya se han dirigido al Ayuntamiento sin obtener respuesta. Consideramos imprescindible actuar sin más demora».