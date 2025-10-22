Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hondarribia

EAJ-PNV alerta sobre la proliferación de ratas

Pide una actuación urgente en el paseo Butrón, Santa Engracia y Jaizubia, entre otros

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11

Comenta

EAJ-PNV ha llamado la atención sobre la proliferación de ratas en varias zonas de la ciudad y ha solicitado al Ayuntamiento «una actuación urgente». Los nacionalistas apuntan que el problema es sobre todo en el paseo Butrón, la zona de la iglesia de La Marina, Santa Engracia y Jaizubia.

El principal partido de la oposición advierte que «esta situación puede derivar en un problema de salud pública, por lo que es necesario actuar de forma inmediata, realizando una limpieza exhaustiva de los focos donde están proliferando y contratando servicios eficaces de desratización».

Teniendo en cuenta que «la higiene y la salubridad urbana deben ser una prioridad, es fundamental frenar esta situación antes de que vaya a más».

En las últimas semanas «hemos recibido numerosas quejas de vecinos y vecinas, que ya se han dirigido al Ayuntamiento sin obtener respuesta. Consideramos imprescindible actuar sin más demora».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EAJ-PNV alerta sobre la proliferación de ratas