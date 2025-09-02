Duras críticas de Hondarribiako Alardea al decreto de Alcaldía y «decepción» de Jaizkibel

El contenido del decreto del alcalde, Igor Enparan, que regulará la organización del uso de la vía pública durante las fiestas, y que se ha ... hecho público este martes no ha sido bien recibido en el seno de Hondarribiko Alardea. «Lo primero que tenemos que decir es que la convivencia en espacio y tiempo es algo a lo que no se nos puede obligar, tal y como indica la sentencia del Tribunal Supremo», aseguraba el burgomaestre, Gregorio Alkain.

«El alcalde tiene su credo político y quiere obligarnos, a dos maneras antagónicas de entender el Alarde, a convivir en el mismo lugar y en el mismo momento. Nosotros entendemos que lo mejor es que cada uno tenga su espacio y su tiempo».

Alkain criticó la actuación que el alcalde ha tenido con respecto a Hondarribiko Alardea «porque el día 14 de agosto tuvimos una reunión y luego ha hecho algo muy distinto. Nos habló de una propuesta de la Junta de Portavoces para adelantar nuestro horario y le dijimos que estábamos dispuestos a explorar esa vía por el bien de la convivencia. Esto decayó porque en otras partes eso no cuajó». También aludió a «otro espacio» que el alcalde refirió en aquella reunión, «diferente de la distribución que finalmente recoge el decreto. Parece que ese espacio se lo ha comido la tierra. Creo que lo que pasa es que al alcalde le gusta jugar con las palabras, que es un trilero que habla de cosas que luego en el momento de la verdad no están ahí».

Alkain aseguraba que Hondarribiko Alardea está valorando diferentes opciones ante el decreto, «que en su forma oficial, conocimos el lunes. Hay algunas decisiones, algunas medidas, que ya están activadas. Otras las iremos adoptando en los próximos días, posiblemente. Pero en cuanto al día 8, sinceramente, aún no sé qué pasará, qué haremos. Hay un grupo de gente trabajando en diferentes opciones, pero aún es pronto para tomar decisiones». De las pocas cosas que están claras en Hondarribiko Alardea es que no estarán dentro de Arma plaza durante el aurresku de la Corporación, «que es un acto del Ayuntamiento», y que cuando la Corporación abandone el espacio será cuando procedan al acto de la entrega del bastón de mando «que sí es un acto del Alarde».

En cualquier caso, tanto para las fiestas en general como para el día 7 y el día 8, pase lo que pase, el burgomaestre insistió en un «mensaje claro a la población para pedir serenidad y tranquilidad. Tanto para miembros del Alarde como para el público. Es muy importante llevar las cosas por el camino de la tranquilidad», insistió.

«Esperábamos más pasos»

La compañía Jaizkibel, por su parte, ha mostrado su «decepción», ya que «desde la resolución del año pasado no ha habido ninguna novedad, salvo nuestra voluntad de participar, por primera vez el 7 de septiembre, tanto en la Salve como en el aurresku que el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía». «Amparándose en la bandera de la convivencia, y olvidando que en el fondo el problema es la discriminación, el Ayuntamiento pretende tratar a ambos grupos por igual. Pero no se puede poner al mismo nivel a quienes defienden un derecho y a quienes lo niegan», subraya.

Reconoce que el actual gobierno «ha recibido una herencia difícil del anterior y que no es sencillo abrir caminos desde ahí. Pero, siendo justos, esperábamos más pasos adelante este año, tratándose de un proceso respaldado por agentes, personas y fuerzas políticas diversas que apuestan por el cambio. Las soluciones requieren pasos firmes y valientes».

Recuerdan desde Jaizkibel que «el Ayuntamiento no reaccionó en absoluto ante lo sucedido el año pasado en Gernikako Arbola. Este año, como entonces, el reparto del espacio no es equitativo ni justo: pretenden relegar a Jaizkibel a un rincón, sin reconocerle el espacio que le corresponde. Puede darse, de nuevo, que todas las compañías del pueblo no compartan el mismo espacio, porque al parecer la imagen de unidad perjudica el relato de algunos».

A pesar de la decepción, «seguiremos trabajando en colaboración, manteniendo reuniones durante el año, proponiendo soluciones, fomentando el diálogo entre quienes piensen diferente...».