El Alarde empezará su desfile desde Gernikako Arbola a las 8.55. F. De la Hera
Hondarribia

Duras críticas de Hondarribiako Alardea al decreto de Alcaldía y «decepción» de Jaizkibel

«La convivencia en espacio y tiempo es algo a lo que no se nos puede obligar», señala el burgomaestre

I. Morondo / I. Aristizabal

Hondarribia

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:05

El contenido del decreto del alcalde, Igor Enparan, que regulará la organización del uso de la vía pública durante las fiestas, y que se ha ... hecho público este martes no ha sido bien recibido en el seno de Hondarribiko Alardea. «Lo primero que tenemos que decir es que la convivencia en espacio y tiempo es algo a lo que no se nos puede obligar, tal y como indica la sentencia del Tribunal Supremo», aseguraba el burgomaestre, Gregorio Alkain.

