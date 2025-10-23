La 'Donibane-Hondarribia' del domingo cuenta este año con 600 inscritos más

El 1 de marzo se abrió la inscripción para la 'XXVI Donibane Lohizune-Hondarribia, media maratón de Euskal Herria' y para mediados de mayo ... se habían acabado los 3.600 dorsales, 600 más que en la pasada edición. Y desde entonces los organizadores han recibido cientos de peticiones, pero tienen un tope de participantes por cuestiones logísticas que no quieren ampliar sin control. Un euro por cada participante se destina a causas solidarias, este año al banco de Alimentos de Gipuzkoa y a Mindara, asociación que impulsa la actividad física inclusiva.

Ibai Argote, de Hondarribia Kirol Taldea, explicó en la presentación de la carrera que «han pasado muchos años desde que arrancó esta prueba, también ha cambiado la gente que organiza, pero mantenemos la filosofía, con trabajo conjunto desde los dos lados de la muga, tanto HKT como Ur Joko, los ayuntamientos y los patrocinadores». Entre estos, Dinuy y Previtek, que se mantienen desde la primera edición y estuvieron presentes en la presentación, y Alcampo. Dejó aparte, por destacarlos, a «los voluntarios. Tanta gente que se remanga un domingo por la mañana y sin cuya colaboración sería imposible sacar adelante la carrera».

Carrera Este domingo, 26ª edición de la media maratón de Euskal Herria.

Recorrido Salida a las 10.00 en Donibane Lohizune, sigue por Ziburu, corniche, playa de Hendaia, Sokoburu, Hendaia, Ficoba, paseo Colón, Mendelu, aeropuerto y llegada en Arma Plaza.

En cuanto a la participación, «un dato importante es que después de la pandemia estamos creciendo mucho pero no queremos que se descontrole. Y otro es el aumento de la participación femenina, del 38% del año pasado al 41%. Nos gustaría poder llegar algún día al 50-50».

La concejala de Deportes Lupe Queiruga quiso «felicitar a los organizadores por esta carrera tan atractiva y que está creciendo en los últimos años, también en participación femenina».

Recogida de dorsales

La recogida de dorsales es en el frontón Jostaldi este viernes de 18.00 a 20.00 y el sábado de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.30, y en Grillerie de la Sardine de Donibane lohizune, viernes de 15.00 a 19.30 y sábado de 10.00 a 19.30.

La carrera saldrá a las 10.00 –ojo al cambio de horario en la noche anterior–, e irá por Ziburu, corniche, playa de Hendaia, Sokobuur, Hendaia centro, Ficoba, paseo Colón, Mendelu, aeropuerto y Alameda, con meta en Arma Plaza tras subir la calle Mayor. La salida se dará por cajones según los tiempos de los corredores.

En cuanto a los avituallamientos, habrá agua y fruta en los kilómetros 5, 10, 15 y 18 y el avituallamiento final en meta.