Javier Vitoria, Ibai Argote, la concejal Lupe Queiruga y Amaia Asurmendi, en la presentación. I.A.

Hondarribia

La 'Donibane-Hondarribia' del domingo cuenta este año con 600 inscritos más

A mediados de mayo se acabaron los dorsales para la carrera, que saldrá a las 10.00 y tendrá llegada en Arma Plaza

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

El 1 de marzo se abrió la inscripción para la 'XXVI Donibane Lohizune-Hondarribia, media maratón de Euskal Herria' y para mediados de mayo ... se habían acabado los 3.600 dorsales, 600 más que en la pasada edición. Y desde entonces los organizadores han recibido cientos de peticiones, pero tienen un tope de participantes por cuestiones logísticas que no quieren ampliar sin control. Un euro por cada participante se destina a causas solidarias, este año al banco de Alimentos de Gipuzkoa y a Mindara, asociación que impulsa la actividad física inclusiva.

