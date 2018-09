La Diputación pide que no se utilicen plásticos negros en el Alarde de Hondarribia El ente foral asegura que «representan una agresión hacia las mujeres y tapan el sentido de la fiesta» SONIA ARRIETA Jueves, 6 septiembre 2018, 12:31

La Diputación de Gipuzkoa ha pedido que no se utilicen plásticos negros en el Alarde de Hondarribia, el próximo sábado 8 de septiembre. «Representan una agresión hacia las mujeres y tapan el sentido de la fiesta», asegura el teniente de diputado general, Denis Itsaso.

Itsaso aboga por que «las distintas formas de disfrutar la fiesta sean vividas desde el respeto y desde la alegría, porque es la mejor manera de superar la crispación y encontrar espacios de encuentro».

El titular de Cultura de la institución foral ha recordado que la fiesta es por definición alegría y color y en el caso concreto de Hondarribia, un magnífico ejemplo de fiesta que viven y sienten de manera intensa todas y todos los hondarribitarras. «Pero el color de la fiesta no es el negro y deberíamos procurar que lo que es motivo de alegría y orgullo no se transforme en causa de división por un material, el plástico, y un color, el negro, que niega todo lo que el Alarde representa», ha dicho. «Representa una agresión que sólo persigue invisibilizar la voluntad de participación de mujeres y hombres bajo una fórmula que no va contra nadie».

«Colocar plásticos negros para negar el espacio público a una forma de entender la fiesta del Alarde no es libertad de expresión, es tratar de negar la libertad de expresión que asiste a quienes entienden (entendemos) que las mujeres tienen el derecho a integrarse en la fiesta en los papeles que ellas elijan, sin tener que someterse de manera obligatoria a los que les asigne la tradición, la historia o algunos de sus vecinos y vecinas».