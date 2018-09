Conoce a las cantineras del alarde de Hondarribia

María González Oliden, Tamborrada «No me acababa de creer que iba a salir»

María se encontraba trabajando el día 24 en el momento de la elección. Recuerda que al llegar a casa, «estaban allí todas mis amigas con mi ama, cosa que no es normal y empecé a olérmelo. Al rato vino la compañía y me llevé una sorpresa muy grande, creo que todo el mundo vio la cara de que no me lo estaba creyendo, era el primer año que me presentaba». Sobre el día 8, cuenta que «el momento más impactante va a ser cuando pase por delante de mi familia y mis amigas, que son muy escandalosas».

Idoia Ancisar Sorondo, escolta de Caballería «Me voy a dejar sorprender»

Idoia compartía nervios con sus amigos en el momento que supo que iba a ser cantinera. «Mi padre me llamó a las siete y pico y nos pusimos a saltar como locos. Fui la primera en ser elegida, así que aproveché ese momento para hacer todo». Sobre los ensayos, apunta que «ya había montado antes, tenía experiencia y me estoy sintiendo muy a gusto». El momento más especial será «cuando mi aita me venga a recoger y me vea por primera vez con el traje, aunque me voy a dejar sorprender todos los días».

Idritza Olaziregi Otegi, Jaizubia «Subir a Guadalupe me hace ilusión»

«El tiempo pasa volando y estoy intentando disfrutar todo desde el primer momento», cuenta Idritza, que llevaba varios años presentándose. «Sabía que podía tener alguna posibilidad, pero estuvo todo muy peleado hasta el final». Desvela que «somos dos cantineras en la cuadrilla, la de Kosta también, y nos estamos ayudando mutuamente. Tengo muchas ganas de vivir el día 6, el 8, la calle Mayor, y también la subida a Guadalupe. Me hace mucha ilusión la misa, que nunca la he vivido desde dentro».

Enara Sirvent Amunarriz, Banda de Música «Apunto todo para leerlo en el futuro»

Esta estudiante de educación infantil recibió la noticia de su elección el día 26. «Estaba en casa con mis aitas, mis aittonas y mis hermanas. Llegó la junta, me lo propusieron, y aquí estamos desde entonces». Su ama y su amona son las que más le están ayudando antes de que llegue el gran día. «Me apetece vivir todo, los ensayos, las comidas, las cenas y la relación con el resto de cantineras, porque todo es muy nuevo. Me han dicho que apunte todos los momentos para que en el futuro pueda leerlos y recordar».

Ane Arruabarrena Larzabal, Arkoll «El paso por el barrio será muy especial»

Ane salió elegida el 25 de julio y en apenas tres días acabó con todos los preparativos. «Ese día solemos juntarnos toda la familia a comer. Cuando ya se conocía quién iba a ser la cantinera de la compañía, mi padre se lo dijo a todo el mundo menos a mí. Luego apareció con un ramo de flores el capitán y la compañía». Preguntada por un momento de las fiestas, Ane responde rápidamente que «el día 8. La salida desde Santiagotxo, pasar por el barrio, el caserío de mis abuelos y por supuesto la subida a la calle Mayor».

Lara Olazabal Amunarriz, Akartegi «Me voy a poner muy nerviosa el gran día»

La elección de Lara tuvo algo de suspense. «Me llamaron antes para decirme que había salido una amiga mía y más tarde para felicitarme, pero la compañía tardó en venir porque hubo dos empates. Llegué a pensar que se habían equivocado». Reconoce que «cuando se vaya acercando el gran día creo que me voy a poner muy nerviosa. Me han dicho más o menos lo que a todas, que aproveche, que sea yo misma y sobre todo que escriba, porque luego es una pena no acordarse de lo que has vivido».

Nekane Quiñones Goikoetxea, Pueblo «En el equipo saben que va a ser especial»

Tras ver desfilar el año pasado a su hermana, este será el turno de Nekane. «No queríamos salir las dos el mismo año. Es una vez en la vida y yo quería disfrutar de ver cómo desfilaba ella y ella conmigo. Futbolista del Añorga de Segunda División, Nekane cuenta que «se lo intento explicar pero es difícil. Algunas ya me han dicho que me vendrán a ver y saben que para mí va a ser todo muy especial. Subiré a Guadalupe por primera vez el día 8 y espero que la calle Mayor sea un momentazo».

Irene Duinat Berrotaran, Montaña «Salimos tres en la cuadrilla este año»

«Cuando me dieron la noticia, no reaccionaba», recuerda Irene, que tiene con quién compartir las experiencias de estos días. «Somos tres en la cuadrilla. Nosotras lo llevamos muy bien, pero nuestras amigas no sé si dirán lo mismo». Preguntada por los preparativos, cuenta que «el primer día que me vi con el vestido me sentí un poco rara, pero ya me veo muy bien». Entre todo lo que tiene ganas de vivir, apunta «el momento en el que vas a Gernikako Arbola mientras amanece y te cruzas con otras compañías».

Naroa Zamorano Txapartegi, Semisarga «La carroza del día 6 me hace ilusión»

Naroa se encontraba trabajando en una cafetería el día que supo de su elección. «Allí me pillaron para darme la noticia. Estaba muy nerviosa, había muchas chicas presentadas y sabía que estaba muy difícil». Asegura que «el día 8 para mí es especial y vivirlo desde dentro va a serlo todavía más. Me apetece todo en general pero destacaría la carroza del día 6». Su ama le está ayudando estos días con los preparativos. «Está muy emocionada. Teníamos muchas cosas por hacer pero poco a poco hemos conseguido todo».

Silvia Rodríguez Iza, Kosta «Me apetece comer con la familia el día 8»

«Estábamos en el balcón del caserío de mi amona pendientes de si venían o no hasta que me convencieron para meterme dentro», recuerda Silvia. La espera terminó con el sonido del timbre. «Apareció el capitán con mis amigas, que ya se habían enterado y mis primas se pusieron histéricas». No le está faltando ayuda estos días. «Mi hermana es la que está más pendiente, pero en general toda la familia. Me apetece mucho juntarme con todos ellos en la comida del día 8 y disfrutarlo con mis amigas».

Carla Sanz Uriarte, Gora Ama Guadalupekoa «Me dieron la noticia por whatsapp»

La elección como cantinera de una de sus amigas el mismo día, hizo que la madre de Carla tuviese problemas para retenerla en casa. «Yo sabía que era el día de la votación pero quería irme con mi amiga a celebrarlo. Mi ama no me dejaba y me decía que esperase. Le llegó un whatsapp, me lo enseñó, y me puse muy contenta, aunque a medida que se acerca el gran día me estoy poniendo muy nerviosa. Tengo muchas ganas de vivir el día 8 y la subida a la calle Mayor, aunque todo en general va a ser muy especial».

María Martín Lurburu, Ama Guadalupekoa «Ver a la gente desde dentro será especial»

«Desfilar es lo que más ilusión me hace», reconoce María. «Verme vestida de cantinera y ver a todo el mundo en las aceras tiene que ser muy especial». Supo que iba a ser cantinera de Ama Guadalupekoa mientras tomaba algo con sus amigas en una terraza de La Marina. «Mi tío se acercó con el capitán, me lo presentó y me dieron la noticia. En ese momento me dio mucha vergüenza porque había mucha gente y me quedé asombrada, sin saber qué decir. Lo único que me salía en ese momento era dar las gracias».

Amagoia Leal Amunarriz, Gora Gazteak «Mi jefe es el capitán de la compañía»

La cantinera de Gora Gazteak no se librará de su jefe estos días. «También es el capitán de la compañía, así que hay total comprensión y me ayuda. El día de la votación salí de trabajar y me fui con mis amigas, que estaban esperando la elección. Fueron ellas las que me lo comunicaron. Me quedé sorprendida pero muy contenta, me va a hacer mucha ilusión verlas en la calle Mayor». Amagoia asegura que «todo está siendo muy fácil gracias a mi familia y la gente, que está dispuesta a ayudarte en todo»

Elixabete Pascual Sagarna, Gora Arrantzale Gazteak «Ver disfrutar a los míos será lo mejor»

Las niñas a las que cuida y da clases particulares «están encantadas» con la elección de Elixabete como cantinera. «Ya me han dicho que quieren venir a verme a todo, están muy emocionadas, igual que lo estábamos nosotras a su edad. Va a ser un día impresionante y me quiero dejar sorprender porque va a ser todo muy especial. Lo que más ilusión me va a hacer es ver disfrutar a los míos desde las aceras. Mi madre está muy emocionada, pero sobre todo mi padre, que se le notan más los nervios».

Itsaso Emazabel Sorondo, Beti Gazte «Tengo el apoyo de la gente que me rodea»

Itsaso tendrá la suerte de hacer girar la Kutxa y representar a la compañía de Beti Gazte el mismo año. «Estoy en una nube de emociones diferentes desde el día de la elección y las fiestas ya están a la vuelta de la esquina». El día 8 será muy especial para ella. «Me he dicho a mí misma que tengo que ser valiente y voy a hacerlo en honor a mi aita. Todo el mundo se está volcando y como dice mi aittona, somos una piña. Será un día de muchos sentimientos pero estoy segura que lo voy a disfrutar al máximo».

Isabel Melgarejo Foret, Mixta «En mi familia están muy contentos»

Isabel Melgarejo fue la última cantinera en conocer su elección. «Estaba con muchos nervios viendo cómo salían el resto de compañeras y quería que llegase la votación. El día que me dieron la noticia me puse muy feliz, aunque después me costó aterrizar un poco. En mi familia están muy contentos. Mi padre fue el que me presentó al capitán y mi madre se puso a llorar cuando se enteró». Isabel trabaja en Madrid y ya les ha explicado lo especial que es para ella el día 8. «Tengo a toda la oficina expectante».

Cristina Morán Martínez, Mendelu «Al principio me costó creérmelo»

«Soy un poco torpe por naturaleza», reconoce la cantinera de Mendelu. «Estos días me repiten que no me caiga, que no salga a patinar ni ande en bici. Sería el tercer esguince de este año, así que, básicamente, me han dicho que me quede en casa», cuenta entre risas Cristina. Sobre la relación con el resto de cantineras, destaca que «nos llevamos muy bien, somos un grupo majo». Su ama es la que le ha ayudado con los preparativos. «Hemos ido a todos lados juntas. Hemos acabado muertas pero muy contentas».

Miren Erquicia Amunarriz, Olearso «En la familia somos varias generaciones»

Miren tiene claro qué será lo más emocionante el día 8. «Cuando me vengan a buscar será especial, pero sobre todo cuando pase por delante de casa de los attonas. Tienen un balcón muy grande y es el lugar en el que hemos solido ver el desfile cuando éramos más pequeñas. Además están muy emocionados porque en su día salió mi amona y también mis tías». Con varias cantineras desfilando en la cuadrilla, apunta que «creo que el lío lo tienen el resto, que están intentando ayudarnos a todas».

Ainhoa Emazabel Lekuona, Done Pedro Kofradia «Volví del trabajo muy emocionada»

Ainhoa supo de su elección mientras estaba trabajando. «Mi madre, que salió de cantinera hace veintinueve años, fue la que me llamó para decírmelo y recuerdo que volví en coche muy emocionada. Los primeros días me costó un poco asimilarlo, pero luego te metes en los preparativos del traje o el peinado y empiezas a disfrutarlo. Mis amigas, mis tías, todas me están ayudando mucho». Preguntada por el día 8, explica que «el 'Zapatero' o la calle Mayor son especiales, pero quiero exprimir todos los momentos».

Ianire Seco Zapiain, Batería de Artillería «En mi familia están encantados»

«Desde que me eligieron estamos casi de celebración continua», desvela Ianire. «Hay tiempo más que de sobra para hacer todos los preparativos, pero al estar trabajando he ido corriendo de un lado para otro». En la familia están encantados con su elección. «Mi madre fue la que abrió la puerta cuando vino toda la compañía y nos pusimos muy felices. Yo estaba muy tranquila porque no me lo esperaba. El que más emocionado está es mi abuelo, que no se lo cree. Verle en la calle Mayor será muy emocionante».