Se analizarán pasado y futuro de la puerta de San Nicolás. I.A.

Hondarribia

El 'Conoce tu ciudad' de noviembre analiza la puerta de San Nicolás

El arquitecto Fernando Cobos ofrecerá hoy la charla y conducirá mañana la visita guiada

I. A.

HONDARRIBIA.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

Este fin de semana llega la segunda entrega del ciclo 'Conoce tu ciudad' que organiza Arma Plaza Fundazioa y que estrenó temporada con 'El patrimonio sumergido de Hondarribia'. de la mano de David Alonso Vega.

En esta ocasión, el tema es 'La puerta de San Nicolás y el problema de saber si estás dentro o fuera', con charla hoy a las 19.00 en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza y visita guiada mañana a las 11.00. Para esta segunda cita es necesario apuntarse, en Arma Plaza, en www.armaplaza-bisitak.eus o llamando al 943 643 677 ó 943 644 623.

El conductor de ambas sesiones será Fernando Cobos Guerra, Doctor arquitecto especialista en urbanismo y en documentación y restauración de monumentos. Tanto su actividad profesional como su labor investigadora se han centrado en gran parte en la fortificación y el urbanismo medieval y renacentista.

Con la charla y la visita guiada a la puerta de San Nicolás se explicarán tanto su historia como la obra de rehabilitación que se va a ejecutar próximamente

