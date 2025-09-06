El color verde no puede faltar en La Concha

Las dos traineras de Hondarribia Arraun Elkartea volverán a coincidir en la regata más importante del año, la Bandera de La Concha. La masculina ... acumula diecinueve presencias consecutivas. La última vez que se quedó fuera fue en 2006, en aquella eliminatoria turbulenta que acabó de noche. Y la femenina es habitual desde 2019, habiendo fallado únicamente el año pasado, cuando le sobraron dos segundos en la clasificatoria.

Para ORSA-Hondarribia la tarea era más complicada que en los últimos años, por el proceso de renovación que está atravesando. Pese a ello, Mikel Orbañanos veía que «con el nivel que hemos dado en verano podíamos pensar en entrar, aunque no iba a ser fácil».

En las últimas semanas los resultados de los hondarribitarras habían sido ligeramente peores a los de la primera mitad de la liga, salvo en la última regata. «Tuvimos una buena actuación, con condiciones difíciles, y eso nos daba cierta seguridad, aunque en la clasificatoria nunca puedes estar tranquilo. Y con las condiciones del jueves podía pasar cualquier cosa».

Iker Cortés ««No necesitábamos revancha por el descenso, pero sí una alegría y poder alargar la temporada remando en la Concha»

Menos que ORSA-Hondarribia se quedara fuera. «Los remeros y Ioseba hicieron un gran trabajo, dimos nuestro nivel y conseguimos la clasificación».

La Ama Guadalupekoa remará hoy en la segunda tanda junto con Donostiarra, Lekittarra y San Juan. En la primera están las tres favoritas, Orio, Bermeo y Zierbena, y Getaria.

Los hondarribitarras entrenaron el viernes en casa y ayer, tras hacerlo en La Concha, quedaron concentrados en Donostia para afrontar la regata más importante del año con energía.

El regreso de las chicas

En cuanto a la trainera femenina de Bertako Igogailuak Hondarribia, tras ausentarse en 2024 regresa a La Concha y remará hoy en la segunda tanda con Hibaika, Zumaia y Orio.

Preguntado Iker Cortés sobre si, después de perder la categoría, clasificarse ha sido un alivio, una alegría o una revancha por el reciente descenso, reconoce que «ha sido una mezcla de todo, pero lo que más, alegría. Revancha no necesitábamos, porque creemos que hemos descendidod dignamente. Hemos dado nuestro 100% y hemos luchado en cada palada». En cualquier caso, «sí que necesitábamos una alegría para el cuerpo, para alargar un poco con la temporada y que las remeras puedan disfrutar de esta regata».

Con los números en la mano, Bertako Igogailuak Hondarribia estaba en el límite de entrar o quedarse fuera. Entiende Cortés que «a nosotros nos conviene que haya mala mar, malas condiciones y se dieron. Ya se vio en la liga, en la que en las dos regatas con mala mar conseguimos nuestros mejores resultados, terceras en Donostia y cuartas en Orio. Teníamos la confianza de que con mala mar rendimos mejor. Lástima que para hoy no dan mucha ola».

Tras la clasificatoria del miércoles, las remeras hondarribitarras descansaron el jueves y entrenaron en casa tanto el viernes como ayer. «Prefiero la tranquilidad de casa y entrenar como siempre».