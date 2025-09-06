Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ORSA-Hondarribia se amoldó perfectamente a las condiciones del campo de regateo y se clasificó con el cuarto mejor tiempo. F. DE LA HERA

Hondarribia

El color verde no puede faltar en La Concha

La trainera masculina lleva 19 participaciones seguidas y la femenina regresa tras su ausencia del año pasado

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:52

Las dos traineras de Hondarribia Arraun Elkartea volverán a coincidir en la regata más importante del año, la Bandera de La Concha. La masculina ... acumula diecinueve presencias consecutivas. La última vez que se quedó fuera fue en 2006, en aquella eliminatoria turbulenta que acabó de noche. Y la femenina es habitual desde 2019, habiendo fallado únicamente el año pasado, cuando le sobraron dos segundos en la clasificatoria.

