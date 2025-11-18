Charla mañana sobre el impacto del turismo

I. A. HONDARRIBIA. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Organizada por la comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarr de Gipuzkoa, en colaboración con el Departamento de Movilidad, Turismo y Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mañana a las 18.00 en Kultur Etxea se celebrará una jornada titulada 'El impacto del turismo en la ciudad'.

En una mesa redonda participarán Libe Otegi, directora de Turismo de la Diputación; Estitxu Urtizberea, concejala de Ordenación del Territorio y Ciudad; el arquitecto urbanista David Bravo y el sociólogo Enrique Antolín. Después se abrirá un debate moderado por el arquitecto Mikel Azkona.

Se abordarán temas como el modelo turístico, la concentración y/o ampliación de los recursos turísticos, el papel de las grandes infraestructuras relacionadas con la movilidad, las situaciones de saturación, la gestión de la vivienda turística, su influencia en el comercio, el carácter local y su posible impacto en el lenguaje, entre otros.