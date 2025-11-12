La cena de maridaje del Batzoki tendrá acompañamiento musical

I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Organizadas por la Asociación de Hostelería de Hondarribia con la colaboración del Ayuntamiento, están en marcha las 'Jornadas de degustación y maridaje'.

Desde la organización señalan que este ciclo «tiene como objetivo divulgar y promocionar la cultura gastronómica de Hondarribia, la de sus restaurantes, gastrotekas y asadores como elemento diferenciador de un destino turístico, al mismo tiempo que ahondar en la cultura del vino, sus diferentes variedades, regiones y denominaciones transmitidos por los cocineros y sumilleres de la ciudad. Una actividad que pone en valor el destino enogastronómico de primera magnitud que es Hondarribia».

La vigesimosegunda edición de este ciclo arrancó el pasado fin de semana en Abarka Jatetxea y presenta dos convocatorias esta semana, el viernes en el Arraunlari Berri (resevas en el 943 57 85 19) y el sábado en el Batzoki (943 64 53 64). La particularidad de la segunda cita es que se propone una experiencia enogastromusical, en la que cada uno de los platos irá acompañado de una pieza musical, que hará referencia a la propuesta gastronómica, interpretadas Iñaki Gezala (piano), Jokin Doral (voz) y Mikel Urdangarín (violín).

Además de los tres citados restaurantes, participan en esta edición a lo largo del mes de noviembre Badia Taberna (jueves 20, cena casual), Danontzat Gastroteka (viernes 21), Sugarri (sábado 22, mediodía y tardeo), Tatapas Gastroteka (jueves 27, cena casual, y viernes 28).

Las jornadas han tenido como preludio cuatro propuestas gastronómicas en torno a los pintxos, que cumplen ya su sexta edición dentro de las jornadas de maridaje y que se celebraron en el contexto del 'Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra · Euskal Herriko Pintxo Txapelketa', que se tuvo lugar en el auditorio.