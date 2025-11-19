'Carracedo' se llevó el premio al mejor cortometraje de Amua

'Carracedo', de Manuel Lucas Mariño, se impuso en el quinto concurso de cortometrajes musicales Amua, celebrado en el auditorio. El jurado, compuesto por Sara ... Zozaya, Juan González Andrés y Mar Izquierdo, eligió esta obra entre las más de cuarenta presentadas, que quedaron en diez tras un primer filtro. El premio del público fue para el documental 'Pobre Marciano', de Álex Rey.

Además, se disputó también el concurso de videoclips organizado por EITB por segundo año consecutivo, con victoria para 'Ez dira', de Amorante Featuring, dirigido por Oskarbi Sein.

La proyección de los cortometrajes, tanto en las sesiones como en la entrega de premios, fu la columna vertebral de un evento que tiene mucho más.

Como en años anteriores, el programa 'El sótano' de Radio 3 se acercó al auditorio para grabar uno de sus capítulos y de nuevo exitoso fue el 'Musikeroa', formato radiofónico en el que Joseina Etxeberria analiza el pasado musical de algún artista. La invitada fue Anari, que además interpretó algunas canciones.

Los conciertos no faltan nunca en Amua y este año la primera entrega corrió a cargo del grupo barcelonés The Excitements, mientras que el vizcaíno Ezezez hizo doblete, con un muy animado concierto pedagógico para escolares y su propia actuación nocturna, con gran respuesta del público.

El quinto Amua se completó en la última jornada con la proyección del concierto de Queen en Wembley y la feria de vinilos, cassettes y CDs.