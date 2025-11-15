Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zona de las marismas de Jaizubia, junto al restaurante Beko Errota, que luce tras la actuación llevada a cabo por la Diputación. I.A.

Brillo para las marismas de Jaizubia

La actuación de la Diputación en una zona de 2,5 hectáreas sirve para reequilibrar el ecosistema y para reducir el riesgo de inundaciones

Iñigo Aristizabal

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

A finales de junio la Diputación Foral de Gipuzkoa anunció in situ el proceso de regeneración en una zona de 2,5 hectáreas en ... las marismas de Jaizubia, en Hondarribia. Ayer se repitió la visita y con un paisaje bien distinto. Donde antes había lezones y desperdicios de muchos años –restos de un tráiler, tejados de uralita, depósitos de combustible abandonados, o un barco en desuso, entre otros–, ahora hay una bonita laguna.

Brillo para las marismas de Jaizubia