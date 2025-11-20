Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Galder Ezponda y Bikendi Alza fueron homenajeados por el club.

Bikendi Alza y Galder Ezponda recibieron la insignia de oro de Arraun Elkartea

El club entrega esta distinción a quienes han estado diez años en la primera tripulación

I. A.

HONDARRIBIA.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

En este momento a caballo entre las dos temporadas, aunque ya más presente la próxima que la anterior, Hondarribia Arraun Elkartea celebró la comida anual en la sociedad gastronómica Itsas Lur.

Uno de los puntos fuertes de la jornada fue la entrega de las insignias de oro del club a los hondarribitarras Bikendi Alza Piris y Galder Ezponda Aginagalde, por haber remado durante diez temporadas en la primera trainera de Hondarribia. Fueron recibidos en el exterior de la sociedad con un pasillo formado por remos y se les bailó el aurresku y, una vez en el interior, recibieron la distinción.

Alza y Ezponda engordan de esta manera una lista que se inició en 2000 con Xamu Kanpandegi. A lo largo de esa década se fueron sumando Osertz Alday (2003), Aitor Alza y Asier Goikoetxea (2004), Joseba Elizasu (2005), Joseba Amunarriz y Javier Fernández Manterola (2006) y Jon Parra y Eñaut Labaien (2007) y la distinción se extendió a los remeros del club que habían participado en mundiales: Alberto Balerdi, Eugenio Elduayen, José Joaquín Goikoetxea, Iñaki Arrizabalaga, Patxi Goikoetxea, Juan Mari Altuna, José Mari Busto, Mattin Olasagasti, Ketxus Ponce, Andoni Olaskoaga, Iñaki Lekuona, Eli Sorondo y Edorta Kanpandegi.

La lista se siguió completando con Mikel Orbañanos (2011), Iñigo Vértiz, Asier Puertas y Gorka Puertas (2013), los entrenadores Martín Goikoetxea, Celes Bratos, Josema Arrizabalaga y Joserra Oiarzabal (2014), Ekaitz Aznar (2016) y Manex Alday (2019).

Los últimos en recibir la insignia de oro de Hondarribia Arraun Elkartea antes de Alza y Ezponda habían sido Julen Castrillon y Esti Gezala (2022) y Jon Lizarralde, Xabi Etxebeste y Beñat Egiazu (2023).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bikendi Alza y Galder Ezponda recibieron la insignia de oro de Arraun Elkartea

Bikendi Alza y Galder Ezponda recibieron la insignia de oro de Arraun Elkartea