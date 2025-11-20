Bikendi Alza y Galder Ezponda recibieron la insignia de oro de Arraun Elkartea El club entrega esta distinción a quienes han estado diez años en la primera tripulación

En este momento a caballo entre las dos temporadas, aunque ya más presente la próxima que la anterior, Hondarribia Arraun Elkartea celebró la comida anual en la sociedad gastronómica Itsas Lur.

Uno de los puntos fuertes de la jornada fue la entrega de las insignias de oro del club a los hondarribitarras Bikendi Alza Piris y Galder Ezponda Aginagalde, por haber remado durante diez temporadas en la primera trainera de Hondarribia. Fueron recibidos en el exterior de la sociedad con un pasillo formado por remos y se les bailó el aurresku y, una vez en el interior, recibieron la distinción.

Alza y Ezponda engordan de esta manera una lista que se inició en 2000 con Xamu Kanpandegi. A lo largo de esa década se fueron sumando Osertz Alday (2003), Aitor Alza y Asier Goikoetxea (2004), Joseba Elizasu (2005), Joseba Amunarriz y Javier Fernández Manterola (2006) y Jon Parra y Eñaut Labaien (2007) y la distinción se extendió a los remeros del club que habían participado en mundiales: Alberto Balerdi, Eugenio Elduayen, José Joaquín Goikoetxea, Iñaki Arrizabalaga, Patxi Goikoetxea, Juan Mari Altuna, José Mari Busto, Mattin Olasagasti, Ketxus Ponce, Andoni Olaskoaga, Iñaki Lekuona, Eli Sorondo y Edorta Kanpandegi.

La lista se siguió completando con Mikel Orbañanos (2011), Iñigo Vértiz, Asier Puertas y Gorka Puertas (2013), los entrenadores Martín Goikoetxea, Celes Bratos, Josema Arrizabalaga y Joserra Oiarzabal (2014), Ekaitz Aznar (2016) y Manex Alday (2019).

Los últimos en recibir la insignia de oro de Hondarribia Arraun Elkartea antes de Alza y Ezponda habían sido Julen Castrillon y Esti Gezala (2022) y Jon Lizarralde, Xabi Etxebeste y Beñat Egiazu (2023).