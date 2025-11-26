Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes en la mesa redonda sobre turismo que se celebró en kultur etxea.

Hondarribia

Bidasoa activa recibe el Premio Euskadi al Destino Responsable y Sostenible

En kultur etxea se celebró una mesa redonda sobre el impacto del turismo en la ciudad

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

Bidasoa activa ha recibido en Vitoria-Gasteiz el Premio Euskadi al Destino Responsable y Sostenible, uno de los cuatro galardones que otorga el departamento de Turismo del Gobierno Vasco a empresas del sector. Estos premios tienen como objetivo «reconocer públicamente la contribución a la consecución de los objetivos de innovación y sostenibilidad que guían la política turística de Euskadi y la trayectoria profesional de los agentes del sector turístico».

En concreto, en la categoría en la que ha sido premiada la agencia de desarrollo local se valora a aquellas entidades turísticas de carácter comarcal o local que haya llevado a cabo iniciativas responsables y sostenibles mediante actuaciones en el ámbito social, medioambiental y económico así como en la consolidación de un destino turístico plural, igualitario e inclusivo impulsando la accesibilidad en las experiencias turísticas que ofrece en su área de influencia.

Nuria Alzaga, presidenta de Bidasoa activa, recogió el premio y destacó que «es un reconocimiento a la colaboración público-privada y al trabajo constante de la comarca por consolidarse como un destino responsable, sostenible y competitivo. Desde Bidasoa activa seguiremos impulsando iniciativas que mejoren nuestra oferta turística y contribuyan al bienestar del territorio».

La vicepresidenta, Estitxu Urtizberea, considera que «la sostenibilidad es un compromiso real y compartido por las empresas y entidades del Bidasoa. Este galardón nos anima a seguir avanzando en la digitalización, la accesibilidad y la innovación, claves para ofrecer un turismo de calidad que respete a la ciudadanía y el patrimonio local».

El impacto del turismo

Por otro lado, en kultur etxea se celebró la charla titulada 'El impacto del turismo en la ciudad', con la que se cerró un ciclo organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) para reflexionar sobre el modelo de territorio.

Por parte del Ayuntamiento de hondarribia participaron el alcalde Igor Enparan y la concejala Estitxu Urtizberea y, además, el encuentro estuvo moderado por el arquitecto local Mikel Azkona. Completaron la nómina de participantes David Bravo, arquitecto urbanista; Enrique Antolín, doctor en sociología; Libe Otegui, directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa; y Edurne Aperribay, presidenta del COAVN en Gipuzkoa.

Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación, recordó que «las decisiones que adoptamos hoy construyen la Gipuzkoa del futuro, por eso es importante que favorezcamos foros de debate y reflexión en los que podamos pararnos a pensar cómo es la Gipuzkoa que queremos dejar a las generaciones futuras».

