Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hegoi Martín, la concejala Lupe Queiruga, Beñat Olazabal y Juanan García, en la presentación. I.A.

Hondarribia

La 'X Beñat Elzo Mendi Lasterketa' cuenta ya con más de 800 inscritos

El plazo de inscripción previa, tanto en internet como en la tienda de la Kofradia, se cerrará el martes 28

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:04

Comenta

El próximo sábado, 1 de noviembre, se celebrará la décima edición de la 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa' y la organización recuerda que la inscripción ... previa se cerrará el martes. Quienes quieran correr la carrera deberán entrar en la página web www.kirolprobak.com y para la marcha a pie, carrera de familias, venta de camisetas y de tickets para la paella el lugar de referencia es la tienda de la Kofradia en la calle San Pedro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  8. 8

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  9. 9 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La 'X Beñat Elzo Mendi Lasterketa' cuenta ya con más de 800 inscritos

La &#039;X Beñat Elzo Mendi Lasterketa&#039; cuenta ya con más de 800 inscritos