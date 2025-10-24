La 'X Beñat Elzo Mendi Lasterketa' cuenta ya con más de 800 inscritos

El próximo sábado, 1 de noviembre, se celebrará la décima edición de la 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa' y la organización recuerda que la inscripción ... previa se cerrará el martes. Quienes quieran correr la carrera deberán entrar en la página web www.kirolprobak.com y para la marcha a pie, carrera de familias, venta de camisetas y de tickets para la paella el lugar de referencia es la tienda de la Kofradia en la calle San Pedro.

Beñat Olazabal, del grupo organizador que opera bajo el paraguas de Sport Mundi, explica que «ya tenemos 270 inscritos para la carrera y 800 en total. El mismo día es posible apuntarse, pero eso nos supone un trabajo extra y pedimos a los participantes que no lo dejen para el último momento».

Fecha 1 de noviembre, décima edición de la 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa'.

Agenda 09.00, marcha a pie; 11.00, carrera de montaña; 12.30, carrera de familias.

Inscripciones Hasta el martes en www.kirolprobak.com (carrera) y en la tienda de la Kofradia (marcha a pie y carrera de familias).

Aprovechó la ocasión para «agradecer a Ayuntamiento, Izurde, EKP, patrocinadores, colaboradores y voluntarios. Somos un grupo pequeño pero con buena intención y ese día hay mucha gente que nos echa una mano».

Un día y tres pruebas

Olazabal Recordó cómo «empezaremos a las 9.00 con la marcha a pie, a las 11.00 se disputará la carrera y completaremos con la carrera de familias, a las 12.30. Después llegará la paella popular».

El evento siempre tiene su vertiente solidaria, con la recaudación para alguna entidad solidaria o asociación de enfermedad rara. Este año el beneficiario será la Asociación ATR-X y Hegoi Martín, hondarribitarra padre de un niño con esta enfermedad, se mostró «muy agradecido con la organización por tomarnos en cuenta. La asociación nació el año pasado y queremos darnos a conocer para que las instituciones conozcan nuestro problema y se pueda invertir más en investigación».

Desde el Ayuntamiento, la concejala Lupe Queiruga destacó «la importancia de esta jornada, por un lado con su vertiente deportiva pero sobre todo ayudando y dando a conocer enfermedades raras. Nuestro aplauso y apoyo a los organizadores».

Por último, Juanan García, de Sport Mundi, recordó que «estamos cumpliendo nuestro 25 aniversario. Son 25 años de deporte y solidaridad y un buen ejemplo de ello es la 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa', que va a por su décima edición, siempre ayudando y dando visibilidad a las enfermedades raras».