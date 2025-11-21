Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Banda realizará un pasacalles desde el caco histórico hasta La Marina.

Hondarribia

La Banda homenajea este sábado a la patrona Santa Cecilia

Por la tarde habrá pasacalles, misa y concierto en el auditorio

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

Este sábado es Santa Cecilia, patrona de los músicos, y bien que lo celebrará la Banda de Música Ciudad de Hondarribia.

La jornada empezará a las 18.30, con un pasacalles desde Musika Eskola hasta la iglesia de La Marina, donde a las 19.00 tendrá lugar una misa. Y después, a las 20.00, en el auditorio se celebrará el concierto del mes, dirigido por Alazne Alberdi.

El repertorio elegido para esta ocasión es el siguiente: 'A copland portrait' (Clare Grundman), 'Cuban overture' (G. Gershwin), 'Danzas cubanas' (Robert Sheldon), el pasodoble 'Guy's band' (J. Vicente Egea) y 'Symphonic metamorphosis', sobre temas de la tercera sinfonía de Saint-Saens (Philip Sparke).

Tras el concierto, los integrantes de la Banda y acompañantes celebrarán la cena anual en el restaurante Beko Errota y allí se procederá a nombrar socio de honor de la agrupación a la Cofradía de Mareantes de San Pedro, por «su contribución histórica, continuada y ejemplar a la vida cultural de Hondarribia y, en particular, por su estrecho vínculo con Hondarribiko Hiria Musika Banda en la celebración anual de la Kutxa, cada 25 de julio y por compartir con la Banda un patrimonio común hecho de música, tradición y snetimiento popular, y por su constante colaboración para que la ceremonia se mantenga viva».

Eskifaia y Txistu Taldea

Las celebraciones por Santa Cecilia seguirán mañana, a las 11.00 con la kalejira de Txistu Taldea por la ciudad y a las 19.30 con el concierto que ofrecerán Eskifaia y Xatz Eskifaia en la iglesia de Santa María Magdalena.

Te puede interesar

