Hondarribia

El Ayuntamiento busca fotografías para ilustrar el calendario de 2026

El plazo para presentar los trabajos, máximo cinco por persona, acaba este viernes

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:06

Comenta

Un año más, el departamento de Turismo y Comercio del Ayuntamiento confeccionará el calendario municipal con las fotografías que se elijan en el concurso.

Los interesados podrán enviar sus imágenes, un máximo de cinco por persona, a argazkiakhondarribia@gmail.com, indicando en el asunto 'Concurso Fotográfico calendario municipal 2026' y detallando sus datos de contacto: nombre y apellidos del autor, dirección de correo electrónico, número de teléfono y fotocopia del DNI. El último día será este viernes.

Las fotografías deberán recoger cualquier paisaje, lugar, monumento, festejo... de Hondarribia y se podrán presentar en blanco y negro o en color, pero siempre en formato horizontal.

El jurado estará formado por profesionales de la fotografía y su decisión será inapelable. Elegirán una foto por cada mes y sus autores recibirán cien euros y un regalo. Se respetará la paridad a la hora de adjudicar los premios y las fotos del calendario.

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento para su publicación y/o exposición, haciendo mención, en todos los casos, a los autores de las mismas, responsabilizándose éstos de ser poseedores de la propiedad de la obra.

