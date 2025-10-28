El Ayuntamiento busca fotografías para ilustrar el calendario de 2026

I. A. HONDARRIBIA. Martes, 28 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

Un año más, el departamento de Turismo y Comercio del Ayuntamiento confeccionará el calendario municipal con las fotografías que se elijan en el concurso.

Los interesados podrán enviar sus imágenes, un máximo de cinco por persona, a argazkiakhondarribia@gmail.com, indicando en el asunto 'Concurso Fotográfico calendario municipal 2026' y detallando sus datos de contacto: nombre y apellidos del autor, dirección de correo electrónico, número de teléfono y fotocopia del DNI. El último día será este viernes.

Las fotografías deberán recoger cualquier paisaje, lugar, monumento, festejo... de Hondarribia y se podrán presentar en blanco y negro o en color, pero siempre en formato horizontal.

El jurado estará formado por profesionales de la fotografía y su decisión será inapelable. Elegirán una foto por cada mes y sus autores recibirán cien euros y un regalo. Se respetará la paridad a la hora de adjudicar los premios y las fotos del calendario.

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento para su publicación y/o exposición, haciendo mención, en todos los casos, a los autores de las mismas, responsabilizándose éstos de ser poseedores de la propiedad de la obra.