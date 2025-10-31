Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios de los puntos del orden del día del pleno de octubre salieron adelante por unanimidad. I.A.

Hondarribia

El autobús urbano podría estar en marcha antes de acabar el año

En el pleno del jueves se aprobó la adjudicación del contrato a la empresa SS Bus UTE para los próximos cinco años

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

Antes de acabar este año o a principios del siguiente debería estar en marcha el servicio de autobús urbano, según lo acordado ayer en el pleno municipal.

Con los votos favorables de todos los presentes –cinco de Abotsanitz, seis de EAJ-PNV, uno de PSE-EE y uno de EH Bildu– se aprobó la adjudicación del contrato a la empresa SS Bus UTE, por un importe de 1.465.000 euros, IVA incluido, para los próximos cinco años.

El alcalde, Igor Enparan, explicó que «se presentaron dos empresas a concurso y ésta fue la elegida por la mesa de contratación». Desde que se firme el contrato, la empresa dispondrá de un máximo de tres meses para poner en funcionamiento el servicio.

Sobre la periodicidad

Desde EAJ-PNV, Juan Luis Silanes apuntó que «es una alegría, aunque preferíamos una periodicidad cada veinte minutos, en lugar de cada treinta» y recordó que «para el presupuesto municipal hemos recogido una partida para adecuar las paradas».

Sobre el primer aspecto, el alcalde aclaró que «las empresas que se han presentado al concurso han señalado que incluso será difícil en algunas situaciones garantizar las salidas cada media hora, por el tráfico». Tras la primera reunión con SS Bus UTE, «determinamos que hay que arrancar y en los próximos meses veremos qué se puede mejorar».

El socialista Iosu Alvarez señaló que «era una asignatura pendiente de muchos años, que por fin se va a realizar» y apostó por «una revisión del servicio después de los seis primeros meses».

Garoa Lekuona, de EH Bildu, recordó que «Hondarribia, por número de habitantes, no está obligada a tener un autobús urbano, pero vamos a apostar por este servicio»

También por unanimidad salieron adelante la renovación de la adhesión al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, decisión que refuerza el compromiso de Hondarribia en la lucha contra el cambio climático, y el Plan de Acción de la Estrategia de Revitalización del Comercio y los Servicios Urbanos de Hondarribia, cuyo objetivo es «reforzar la competitividad, el atractivo y la sostenibilidad del tejido comercial y de servicios del municipio, impulsar su desarrollo económico y social y revitalizar la vida comercial en los barrios».

Impuestos especiales

EH Bildu, por medio de una proposición, quiere pedir a la Diputación de Gipuzkoa que acometa cuanto antes los cambios normativos necesarios para que los ayuntamientos puedan cobrar el impuesto de bienes inmuebles de características especiales, en referencia al aeropuerto.

Tanto EAJ-PNV como PSE-EE se abstuvieron, argumentando que esa petición debería presentarse en las Juntas Generales y no en el Ayuntamiento.

