Las 10 noticias clave de la jornada
La corporación municipal estuvo reunida por espacio de casi tres horas en el pleno. LUSA

Aprobado el presupuesto con voto en contra de EAJ-PNV y abstención de PSE-EE

El Ayuntamiento contará con 35 millones de euros, de los cuales 4,9 millons se destinarán a proyectos

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

El Ayuntamiento contará el próximo año con un presupuesto de 34.998.615 euros, un 2,15% más que en el presente ejercicio, tras su aprobación en el pleno municipal celebrado el jueves. Votaron a favor Abotsanitz (siete) y EH Bildu (dos), en contra EAJ-PNV (seis) y se abstuvo PSE-EE (uno).

El alcalde, Igor Enparan, quiso «agradecer a representantes políticos y trabajadores del Ayuntamiento que han trabajado en el presupuesto, que es realista y prudente». Los objetivos del documento son «situar las necesidades de la ciudadanía en el centro, impulsar el desarrollo de los barrios y colocar la sostenibilidad como eje principal, todo ello manteniendo el equilibrio económico».

De los casi 35 millones de euros, 4,9 serán para inversiones, destacando 1,95 para la reurbanización integral de la calle Pasaia, 600.000 para renovación del cementerio, 507.000 para la creación de una mota en Mendelu para prevenir inundaciones y 300.000 para la sauna del polideportivo. En el presupuesto se han incluido aportaciones de PSE-EE (ocho, por valor de 408.550 euros), EH Bildu (seis, 22.000) y EAJ-PNV (dos, 123.958) y se reservan 200.000 euros para la o las propuestas que se aprueben de los presupuestos participativos.

Gonzalo Carrión EAJ-PNV«Es un presupuesto que infla ingresos, rechaza proyectos estratégicos y no es participativo de verdad» Iosu Álvarez PSE-EE«Este presupuesto no está hecho para avanzar, carece de iniciativa en vivienda, movilidad...»

«No se perciben mejoras»

EAJ-PNV votó en contra y Gonzalo Carrión señaló que «no es un presupuesto realista y prudente como dice el alcalde. Nos cuesta hablar del realismo, cuando se vuelve a presupuestar cuatro millones y medio en aprovechamientos urbanísticos y este año solo se han ingresado 90.000 euros, un porcentaje muy bajo de lo que se preveía».

Los nacionalistas entieden que es «cuando un presupuesto se sostiene sobre ingresos que sabemos que no llegarán, todas las partidas quedarán comprometidas. Es un problema estructural que afecta desde el primer día».

Además, «es el presupuesto más alto de la historia, pero la ciudadanía no percibe mejoras en infraestructura o movilidad, más allá de la puesta en marcha del servicio del autobús urbano, que nos alegra muchísimo».

En definitiva, «no podemos apoyar un presupuesto que infla ingresos, rechaza proyectos estratégicos, no es participativo de verdad y no incorpora un modelo de ciudad clara».

«Carece de iniciativa»

Por parte del PSE-EE, que se abstuvo, Iosu Álvarez aplaudió que «nuestras propuestas están siendo incorporadas al proceso de desarrollo de la ciudad y se han aceptado unas partidas de 408.000 euros. Muchas de las propuestas que hemos realizado a lo largo de varias legislaturas cogen fuerza».

Sin embargo, los socialistas consideran que «estos presupuestos no están hechos para avanzar. Son unos presupuestos que carecen de iniciativa en materia de vivienda, en materia de movilidad, falta de aparcamiento, la movilidad de las personas, la mejora de barrios...». Además, «la cantidad aceptada para las ayudas de alquiler no es la que hubiéramos deseado. Insistiremos en esta dirección».

«Un presupuesto de cambio»

Desde EH Bildu, que forma parte del equipo de gobierno, Garoa Lekuona destacó que «es un presupuesto de cambio, para traer a Hondarribia y a los hondarribitarras al siglo XXI».

Considera «muy positivo la inclusión de los presupuestos participativos y algunos pensarán que 200.000 euros es poco pero es lo que nos han recomendado los expertos». Por otro lado, «hay proyectos para responder a la ciudadanía, algunos pendientes desde hace tiempo».

