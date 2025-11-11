Amua vuelve a escena con un programa amplio y variado 40 trabajos se han presentado a la quinta edición del festival de cortometrajes

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30

Desde el jueves hasta el sábado, en el auditorio se va a celebrar la quinta edición del concurso de cortometrajes de Amua, una cita que, como de costumbre, viene aderezada con más propuestas. La entrada es gratuita pero con invitación.

Ernesto Toledo, alma máter de Amua, reconoce que «cuando empezamos nunca pensé que llegaríamos tan lejos» y agradeció «el apoyo del Ayuntamiento en todas las ediciones». También el de ETB, para el «primer y único concurso de videoclips en euskera que existe y en el que tenemos cerca de veinte trabajos».

Jueves

19 00. Proyección de cortometrajes.

20 00. Grabación de 'El sótano' de Radio 3 y concierto de The Excitements.

Viernes

10 00. Concierto pedagógico Amua Txiki, con Ezezez.

19 00. Proyección de cortometrajes.

22 00. Concierto de Ezezez.

Sábado

De 11 00 a 14.00 y de 15.00 a 22.00. Feria de vinilos.

12.00. Proyección de 'Queen Live in Wembley 1986'.

19 00. Entrega de premios y proyección de videoclips.

22 00. Musikeroa, Anari con Joseina Etxeberria.

Desgranó el programa día por día: «El jueves se proyectarán los primeros cortometrajes del concurso y tendremos la grabación del programa 'El sótano' de Radio 3, en la que se hará una entrevista a Juancar García, de la tienda Bloody Mary de Irun, y se completará el día con el concierto de The Excitements».

El protagonismo del viernes recaerá en Ezezez, «una banda vizcaína que empezaron cantanto en inglés y fue al cambiar al euskera cuando empezaron a triunfar. Es un bombazo». Han actuado en París, Berlín, Londres... y el viernes lo harán por partida doble en el auditorio. «Por la mañana será el concierto pedagógico para alumnos de doce y trece años y por la noche volverán a actuar». Antes de eso, la segunda sesión de cortos.

El sábado será el día más completo. Primero, porque se montará la feria de vinilos, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 22.00 horas. También porque habrá propuesta matinal, con la proyección a las 12.00 de 'Queen: Live in Wembley 1986', el mítico concierto de la banda británica.

Y, por último, porque tras la entrega de premios del festival de cortometrajes llegará Musikeroa, ese formato del locutor Joseina Etxeberria en el que entrevista a artistas para repasar sus gustos musicales. En esta ocasión la invitada será Anari.

Un trabajo de meses

Ortzi Alonso, concejal de Cultura, destacó en la presentación que «Amua se ha convertido en una cita clásica del otoño, con personalidad propia y una oferta amplia y variada. Es un evento en torno a la música en propuestas muy distintas, desde los conciertos hasta 'El sótano' y 'Musikeroa' y también el concierto pedegágico, que es uno de los momentos más bonitos del fin de semana».

Aprovechó para «agradecer a la organización, que durante meses trabaja para poder presentar estos tres días tan interesantes e invitar a los ciudadanos a que se acerquen al auditorio».