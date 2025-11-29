Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abuelos y nietos elaboraron conjuntamente adornos navideños para decorar las aulas.

Hondarribia

Alta participación en el Día de los abuelos y abuelas en Ama Guadalupekoa

I.A.

HONDARRIBIA.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Ama Guadalupekoa Ikastetxea cumplirá 75 años en 2026 y ha empezado a celebrarlo con una actividad mensual. En esta ocasión ha sido el Día de los abuelos y abuelas, al que se apuntaron más de 200.

Desde el centro explican que «los abuelos y abuelas siempre están ahí, son básicos en muchas familias, y no solemos contar con ellos para este tipo de cosas. Les invitamos para que conocieran el centro y realizaran actividades con sus nietos. Ha sido una sesión muy emotiva».

Los alumnos de 4º cantaron un bertso de bienvenida, después abuelos y nietos realizaron manualidades para decorar las aulas con adornos navideños y, como despedida, los alumnos de 5º cantaron otro bertso para cerrar la jornada.

En diciembre será el turno del aerobic y habrá actividades cada mes hasta la culminación del 75 aniversario en mayo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La nueva aventura de Loreak Mendian
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alta participación en el Día de los abuelos y abuelas en Ama Guadalupekoa

Alta participación en el Día de los abuelos y abuelas en Ama Guadalupekoa