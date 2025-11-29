Alta participación en el Día de los abuelos y abuelas en Ama Guadalupekoa

Ama Guadalupekoa Ikastetxea cumplirá 75 años en 2026 y ha empezado a celebrarlo con una actividad mensual. En esta ocasión ha sido el Día de los abuelos y abuelas, al que se apuntaron más de 200.

Desde el centro explican que «los abuelos y abuelas siempre están ahí, son básicos en muchas familias, y no solemos contar con ellos para este tipo de cosas. Les invitamos para que conocieran el centro y realizaran actividades con sus nietos. Ha sido una sesión muy emotiva».

Los alumnos de 4º cantaron un bertso de bienvenida, después abuelos y nietos realizaron manualidades para decorar las aulas con adornos navideños y, como despedida, los alumnos de 5º cantaron otro bertso para cerrar la jornada.

En diciembre será el turno del aerobic y habrá actividades cada mes hasta la culminación del 75 aniversario en mayo.