Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'El brujo' representará este viernes 'Mi vida en el arte' en el auditorio.

Hondarribia

La agenda cultural de diciembre se estrena este viernes en Itsas Etxea con 'El brujo'

La representación del belén viviente tendrá lugar el sábado 27 en Gernikako Arbola

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

Ya hemos gastado algunos días de diciembre pero estamos a tiempo de repasar la agenda preparada por el departamento de Cultura del Ayuntamiento, una ... de las más reconocibles del año por la presencia de la Navidad y las actividades relacionadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La agenda cultural de diciembre se estrena este viernes en Itsas Etxea con 'El brujo'

La agenda cultural de diciembre se estrena este viernes en Itsas Etxea con &#039;El brujo&#039;