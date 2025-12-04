La agenda cultural de diciembre se estrena este viernes en Itsas Etxea con 'El brujo'

Ya hemos gastado algunos días de diciembre pero estamos a tiempo de repasar la agenda preparada por el departamento de Cultura del Ayuntamiento, una ... de las más reconocibles del año por la presencia de la Navidad y las actividades relacionadas.

Pero no sólo de Navidad vive diciembre y la lista empieza fuerte, con una nueva visita de Rafael Alvarez, 'El brujo', al auditorio. Será este viernes mismo, a las 20.00, con entradas a diez euros para adultos y cinco para menores de edad.

Teatro

Este viernes 'Mi vida en el arte', de Rafael Alvarez, 'El brujo', al auditorio a las 20.00

Viernes 26 'Ganbara', de Markeliñe, en euskera.

Cine

Auditorio La infantil 'Super Elfinak' este sábado, 'Karmele' el lunes 8 y 'Los domingos' el domingo 28.

Polvorín Cine club Papillon propone 'Memoria de un cuerpo que arde' este domingo y 'Ondina' el día 21.

Música

Conciertos de Navidad De Eskifaia (día 19) y Klink (20) en la iglesia de La Marina y de la Banda de Música Ciudad de Hondarribia en el auditorio (20).

Ciclo de gospel Los días 14 (parroquia), 17 (Capuchinos), 18 (Betharram) y 22 (iglesia de La Marina.

En el espectáculo 'Mi vida en el arte', el artista cordobés recupera los mejores versos de su carrera, centrándose en el Siglo de Oro español. El montaje es una celebración del teatro clásico, mezclando textos de autores como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz con anécdotas personales del artista. Es una obra que combina la comedia y la poesía para abordar lo que Alvarez considera su asignatura pendiente con el verso.

Este primer fin de semana, largo, se completará con tres películas, la infantil 'Super Elfinak' el sábado a las 18.00 en el auditorio, 'Memorias de un cuerpo que arde', del cineclub Papillon, el domingo a las 18.30 en el Polvorín, y 'Karmele' el lunes a las 19.00 en el auditorio.

El jueves 11 (y también el 18), Blagan Euskara Elkartea propone un acercamiento a la wikipedia en euskera, en la biblioteca, y el viernes 12 en el Centro de artea contemporáneo Maddalen se inaugurará la exposición '470 nm' de Naiara Goikoetxea.

Feria de Navidad y Euskal Azoka

El segundo fin de semana del mes el protagonismo recaerá en dos ferias, la de Navidad el sábado y domingo en Santa María Magdalena y la Euskal Azoka el sábado en el auditorio. El domingo se llevará a cabo la entrega de premios del concurso de literatura Bordari-Satarka.

Ese mismo día, domingo 14, arrancará una nueva edición del ciclo de gospel con concierto en la parroquia. La edición de este año se completará con citas en Capuchinos (17), Betharram (18) e iglesia de La Marina (22), con artistas que se confirmarán en los próximos días.

Cruzamos el ecuador del mes y el miércoles 17 en contramos en el auditorio el concierto homenaje a Iñigo Muguruza, con actuaciones de Bele y Matah.

El viernes 19 llegará la ya habitual sesión de videomapping, con cinco proyecciones desde las 19.00 hasta las 21 en Arma Plaza y ese fin de semana albergará tres conciertos de Navidad. Las citas son el viernes 19 con Eskifaia en la iglesia de Santa María Magdalena y el sábado 20 en el mismo lugar con Klink Korua y en el auditorio con la Banda de Música Ciudad de Hondarribia.

Santo Tomás, en domingo

El día 21 casi no necesita presentación, porque se celebrará la festividad de Santo Tomás. En la calle San Pedro habrá feria de baserritarras todo el día y el programa incluye kalejira de Musika Eskola y exhibición de herri kirolak por la mañana y juegos infantiles, dantza de Klink y romería por la tarde. El día acabará con 'Ondina', de la mano de cineclub Papillon.

El martes 23, al que se ha pasado la sesión de cuentacuentos de final de mes en la biblioteca, será el que definitivamente no es introduzca en la Navidad. Por la mañana los alumnos de Pilar Peña Dantza Eskola realizarán una exhibición en la calle San Pedro y por la tarde Olentzero y Mari Domingi recogerán las cartas.

Como todos los años, el día 24 tendrán lugar el festival infantil de Olentzero y Mari Domingi y, en Gipuzkoa Plaza, la actuación de los grupos de coro locales con las canciones de Nochebuena.

Tras la visita de Olentzero, los días 26, 27 y 28 en el auditorio habrá juegos infantiles por la mañana, con Txispum. El 26 en el mismo lugar Markeliñe pondrá en escena la obra 'Ganbara', en euskera, y el 27 será el turno del belén viviente, en Gernikako Arbola Jaiotza.

La recta final del mes incluye la proyección de 'Los domingos' el día 28 en el auditorio y el parque infantil gigante en el frontón Jostaldi el lunes 29, mismo día en el que se podrá ver en Itsas Etxea el concierto del grupo Gospel Soul Celebration. El colofón, como de costumbre, llegará con la San Silvestre Solidaria el jueves 31, con ya más de mil inscritos. Las inscripciones se deben realizar en la página web www.kirolprobak.com y la recaudación de este año será para la asociación Begisare.