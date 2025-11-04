Actividades por el 25-N; el domingo, primera cita en Mendelu

I. A. HONDARRIBIA. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

En torno al 25-N, Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se han organizado diversas actividades en la ciudad. En el programa se ha incluido la segunda charla sobre sexualidad, el día 14 en Emeki.

El domingo 16 se podrá ver la obra de teatro 'Me too' con Tessa Andonegi y Ainhoa Aierbe, a las 12 en la zona deportiva de Mendelu o, en caso de lluvia, en el local de la asociación de vecinos. Para el lunes 17 se anuncia 'Hemen borroka egiten da', proyección y charla en Kultur Etxea. Otro teatro, en este caso en el auditorio, es el del viernes 21, Lohi gorria' de Javier Liñera y Ékoma Teatro (tres euros).

El sábado 22 en el Jostaldi se celebrará el torneo de pala 'Bixi-bixi' y por la tarde en Kultur Etxea tendrá lugar el concierto 'Musas y fusas más iguales y más libres'.

Por último, el lunes 24 en Kasino Zaharra tendrá lugar un nuevo encuentro femenino de ajedrez y el martes 25 por la mañana llegará una nueva entrega de 'Sare morea osatzen' en Martxoka 8 plaza, con el acto central en el mismo lugar por la tarde.