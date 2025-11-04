Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Hondarribia

Actividades por el 25-N; el domingo, primera cita en Mendelu

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

En torno al 25-N, Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se han organizado diversas actividades en la ciudad. En el programa se ha incluido la segunda charla sobre sexualidad, el día 14 en Emeki.

El domingo 16 se podrá ver la obra de teatro 'Me too' con Tessa Andonegi y Ainhoa Aierbe, a las 12 en la zona deportiva de Mendelu o, en caso de lluvia, en el local de la asociación de vecinos. Para el lunes 17 se anuncia 'Hemen borroka egiten da', proyección y charla en Kultur Etxea. Otro teatro, en este caso en el auditorio, es el del viernes 21, Lohi gorria' de Javier Liñera y Ékoma Teatro (tres euros).

El sábado 22 en el Jostaldi se celebrará el torneo de pala 'Bixi-bixi' y por la tarde en Kultur Etxea tendrá lugar el concierto 'Musas y fusas más iguales y más libres'.

Por último, el lunes 24 en Kasino Zaharra tendrá lugar un nuevo encuentro femenino de ajedrez y el martes 25 por la mañana llegará una nueva entrega de 'Sare morea osatzen' en Martxoka 8 plaza, con el acto central en el mismo lugar por la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Actividades por el 25-N; el domingo, primera cita en Mendelu