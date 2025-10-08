Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La diputada Eider Mendoza y el alcalde Igor Enparan, el pasado 8 de septiembre. F. de la Hera

Abotsanitz pide una reflexión sobre el Alarde de Hondarribia: «Necesitamos un espacio que combine solidaridad, igualdad y tradición»

Abotsanitz ha editado y buzoneado un folleto en el que reflexiona sobre el problema y busca soluciones para el futuro

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:47

Abotsanitz ha editado y buzoneado un folleto sobre el Alarde de Hondarribia, titulado 'Hondarribiko Alarde herrikoia', en el que reflexiona sobre el problema y busca soluciones para el futuro.

El partido gobernante, en coalición con EH Bildu, señala que esta publicación «constituye una invitación a la reflexión colectiva», siendo «una propuesta para dedicar tiempo a analizar la evolución del Alarde y la situación actual que vive nuestra localidad».

Desde Abotsanitz, «fieles a nuestra trayectoria, seguimos convencidos de que cada hondarribitarra tiene mucho que decir y hacer. Por ello nos esforzamos al máximo para crear espacios y oportunidades. En esta línea, compartimos nuestra modesta y sincera aportación».

En el libreto se subraya que el Alarde «ocupa un lugar central en la vida de los hondarribitarras. Como parte esencial del patrimonio local, constituye un pilar fundamental de nuestra identidad, sentido de pertenencia y cohesión social».

Abotsanitz considera que «el Alarde no puede ser un foco de conflicto y es ampliamente reconocido que la mayoría de la ciudadanía desea un escenario diferente. Necesitamos un espacio común que combine solidaridad, igualdad y tradición».

Para avanzar, «es imprescindible el apoyo mutuo, aliviar el dolor y promover una reflexión compartida que nos permita pensar y sentir de manera constructiva. Pues, entre todos y todas lograremos que el Alarde sea popular».

