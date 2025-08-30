Más de 100 actividades componen el programa de fiestas en su sentido más amplio

El programa de las fiestas de este año superará el centenar de actividades. El concejal de Cultura, Ortzi Alonso, detalló que unos 70 actos se ... desarrollarán en los seis días principales de las fiestas y la treintena restante entre este fin de semana prefestivo y el que llegará a continuación, el del 13 y 14 de septiembre.

Alonso explicó que para sacar adelante la totalidad de la programación festiva el Ayuntamiento ha invertido 450.467 euros, pero incidió en trasladar el agradecimiento correspondiente «a todos los que lo hacen posible». El concejal aseguró que «la colaboración ha sido fundamental para organizar las fiestas» y cifró en 34 las asociaciones que junto al Ayuntamiento lo hacen posible y en una docena los servicios y otras entidades «se coordinarán para garantizar la seguridad, la limpieza y la atención» durante estos intensos días.

«Las asociaciones, los y las vecinas y el Ayuntamiento nos unimos y eso es lo que hace que nuestras fiestas sean posibles. Porque las hacemos entre todas y todos son realmente populares», remarcó Alonso, que afirmó que «el objetivo está claro: que sean unas fiestas agradables y seguras para todas y todos».

El cartel de las fiestas de este año se llama 'Irailak 7 dena prest' y es obra de la autora local Ane Lupe Iridoy AmunarrizAia Elejalde Maiztegi y Xuban Etxebeste Roig serán este año pregoilari en el pregoi txiki, una cita que se ha consolidado

Para todas las edades

Alonso defendió que el programa se ha elaborado de manera que «las fiestas están pensadas para todas las edades». Así, si este primer fin de semana tiene un tono general más deportivo y centrado en los jóvenes con el Gazte Eguna de ayer, diferentes iniciativas se irán sucediendo dando cabida a participantes y asistentes de todas las edades. «El día 3, por ejemplo, se dará continuidad en el auditorio de Itxas Etxea al concierto familiar que se inició el año pasado para niños y niñas de 0 a 3 años». También anunció que se recuperará la prueba en bicicleta para jóvenes de 10 a 14 años.

Aunque no pretendió hacer un repaso exhaustivo de las más de 100 actividades que recoge el programa, «cuya edición impresa ya ha empezado a repartirse», Alonso sí se detuvo a señalar varios momentos destacables, especialmente en las seis jornadas oficiales de fiestas.

Del día 5 destacó el 'concierto extra' que habrá en el recinto festivo de La Benta de la mano de Psilocybe y con los grupos locales Stolda y Onavibe teloneando a Los Zipolotes Txirriaos. Del programa del 6 subrayó el pregoi txiki «que tiene cada vez más éxito» y se ha convertido en un momento de gran disfrute para la ciudadanía más joven. Aia Elejalde Maiztegi y Xuban Etxebeste Roig serán los pregoilaris este año, ornado de nuevo con confeti, globos y toros hinchables.

Alonso destacó que el día 7 «llega uno de los momentos más simbólicos de las fiestas con el txupinazo», que, recordó, no se lanza ya desde el parador sino desde el edificio de Arma Plaza, «con y para la ciudadanía». Participará Alberto Lasa, que habrá recibido antes la insignia de oro de la ciudad. Tras La Salve, en esa misma Arma plaza, tendrá lugar el aurresku de la Corporación.

El día 8 será el gran día festivo con la celebración del Alarde. Al llegar al día 9, Alonso hizo un inciso porque se refirió al Gazte Kanttua que se instalará como espacio festivo y lúdico para los jóvenes y adolescentes en Kasino Zaharra los días 6, 9 y 10 de septiembre.

Del programa del día 9, el concejal rescató la ezpata dantza y brokel dantza que ofrecerá Kemen. En el Arrantzale Eguna del día 10 subrayó la misa por los difuntos por la mañana y la comida dedicada a los mayores que centra esa popular jornada.

El día 11 el foco estará en el Baserritar Eguna que tomará la alameda, donde además del mercado habitual aderezado con pelota, bertsos e idi froga, este año se habilitará «un espacio para la muestra de maquinaria agrícola».

Irailak 7, dena prest

Entre los premios de diferentes concursos entregados ayer estaba también el del concurso del cartel de fiestas. 'Irailak 7 dena prest', creado por Ane Lupe Iridoy Amunarriz, es el cartel ganador y engalana ya los escaparates de la ciudad.