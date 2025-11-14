Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eider Mendoza, junto a Xabier Arruti e Igor Enparan

La Diputación de Gipuzkoa recupera 2,5 hectáreas de marisma en Jaitzubia y disminuye el riesgo de inundabilidad en la zona

Se prevé que en la primavera de 2026 se firme el acuerdo del proyecto LIFE-Humedales, que permitirá avanzar en la recuperación de la marisma

Europa Press

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:55

Comenta

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha finalizado las labores de restauración ecológica en las marismas de Txingudi. Desde junio hasta octubre, se ha trabajado en ... la zona de Jaitzubia para recuperar 2,5 hectáreas de marisma mediante la eliminación de munas y estructuras artificiales, realizar labores de limpieza en la zona y plantaciones de especies de la zona tales como tamarindos, saúcos, robles y espinos en los nuevos taludes generados.

