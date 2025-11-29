Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una cita anterior del ciclo que se celebra en Lesaka.

Baztan Bortziriak

El XXI ciclo de teatro Keinu Leihoak arranca este domingo en Harriondoa de Lesaka

La obra 'Heriotza Eduardo du izena', del laboratorio Formol dará inicio a las representaciones

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bortziriak

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

El ciclo Keinu Leihoak, organizado por el Taller de Teatro Mairu en colaboración con el Ayuntamiento de Lesaka y la asociación Arrano, cumple este ... año su XXI edición. La primera actuación tendrá lugar este domingo a partir de las 18.00 horas en la casa de cultura Harriondoa. La obra será 'Heriotza Eduardo du izena' y las entradas costarán 10 euros.

