El XXI ciclo de teatro Keinu Leihoak arranca este domingo en Harriondoa de Lesaka

El ciclo Keinu Leihoak, organizado por el Taller de Teatro Mairu en colaboración con el Ayuntamiento de Lesaka y la asociación Arrano, cumple este ... año su XXI edición. La primera actuación tendrá lugar este domingo a partir de las 18.00 horas en la casa de cultura Harriondoa. La obra será 'Heriotza Eduardo du izena' y las entradas costarán 10 euros.

'Heriotza Eduardo du izena', es un experimento que combina instalación sonora, performance y teatro, explora las fronteras entre lo físico y lo virtual y elimina las barreras habituales entre el público y el escenario. La Poesía Mundial se ha convertido en un juego escénico.

Los poemas tratan temas universales y profundos como la vida y la muerte, la explosión y la paz, la quietud y la vibración, el silencio y el canto y dualidades similares. Estos se han convertido en propuestas dramatúrgicas, para provocar una vivencia sensorial se dibujará un paisaje (o pantalla) en el escenario, como en un videojuego.

El Taller de Teatro Mairu dice que «inventamos guiones y movimientos porque no podemos pisar con nuestros pies todos los lugares que quisiéramos. Las obras son direcciones hacia otros espacios».

Así que este año se ofrecen cuatro obras de teatro creadas en euskera.

Próximo fin de semana

Tras esta primera representación, en diciembre se podrán ver otras tres obras dentro del ciclo, entre ellas, la última obra del taller de Teatro Mairu.

El nuevo espectáculo del Taller de Teatro Mairu, 'Pinpilinpauxa Horia', se podrá ver el sábado 6 de diciembre a las 18:00 h. en Harriondoa. Basada en el texto de Gaizka Sarasola, se trata de una obra dirigida por Mairu, con la colaboración de Manex Fuchs. Ritxi Abril, Josune Etxepare, Itziar Telletxea, Gaizka Sarasola, Juanen Saralegi, Ainara Ribera e Iban Garro son los intérpretes. Las entradas se pondrán a la venta en Xagun y Telletxea (10 euros).

El grupo de teatro Axut-Artedrama ofrecerá la obra 'Nor naiz baneki', el domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas en Harriondoa. Las entradas ya están a la venta en Xagu, Telletxea y en la página web del Ayuntamiento de Lesaka (10 euros).

La última actuación de este ciclo será el 12 de diciembre, a las 20.00 horas en Arrano. El grupo de teatro Gilkitxaro pondrá en escena 'Alperrak, tunanteak eta maleanteak'.