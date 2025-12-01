Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabat Illarregi, vencedor del Campeonato de Bertsolaris de Navarra

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

2.500 amantes de los bertsos llenaron el sábado el Navarra Arena de Pamplona. La victoria fue para el leitzarra Xabat Illarregi Marzol después de un último mano a mano con su hermano Joanes, que quedó segundo. Presentó la beratarra Ainhoa Larretxea Agirre y Ander Aranburu Arriola, y en el jurado, la aranztarra Amaia Telletxea Larretxea, César Etxeberria Saez, Jon Diaz de Mendibil, Joseba Beltza Bengoetxea, Mikel Beaumont Arizaleta, Nerea Bruño Artazkoz y Patxi Barberena Urroz. Secretarias Ainhoa Goñi Castañares y Nerea Goñi Begiristain. La clasificación: Xabat Illarregi Marzol (1.205), Joanes Illarregi Marzol (1.198,5), Saioa Alkaiza Guallar (732), Julio Soto Ezkurdia (724,5), Eneko Lazkoz Martinez (709), Julio Soto Ezkurdia (695,5), Ekhiñe Zapiain Arlegi (666) y Eki Mateorena Zozaia (637).

