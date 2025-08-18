La vía verde del Bidasoa, cerrada hasta finales de año por trabajos de mejora

El Diario Vasco BAZTAN-BIDASOA. Lunes, 18 de agosto 2025, 20:05 Comenta Compartir

La vía verde del Bidasoa permanece cerrada desde este lunes, desde Doneztebe a Sunbilla, debido a trabajos de seguridad y mejora que se van a realizar en la zona. El cierre se prolongará hasta finales de año.

La Vía Verde del Bidasoa discurre por el antiguo trazado del 'Tren txikito' (ferrocarril) entre Behobia y Oieregi. El tramo Behobia-Doneztebe/Santesteban está además incluido en Ederbidea y en el EuroVelo 1, la mayor ruta cicloturista europea. Sin apenas desnivel en sus 40 km de recorrido, discurre a orillas del río Bidasoa y da opción a visitar bellas localidades navarras y de la desembocadura del Bidasoa.