Los vecinos de Lesaka votarán sobre sus Ferias el 30 de noviembre Se celebrará una consulta popular sobre si mantenerlas el jueves o cambiarlas al viernes, a partir de 2026

Los lesakarras tendrán una cita con las urnas el 30 de noviembre para decidir sobre sus Ferias.

A. D. C. bortziriak. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El ayuntamiento de Lesaka aprobaba en su último pleno, por unanimidad, la celebración «de una consulta popular sobre las Ferias de Lesaka, con el fin de que sea el propio pueblo el que decida el día de celebración de las mismas».

Tomando como base la ordenanza de participación aprobada en marzo de 2025, la consulta popular se celebrará el domingo 30 de noviembre. Con el resultado de la misma se decidirá si el día de la Feria de Lesaka será el jueves o viernes a partir del 2026.

El ayuntamiento anima a todos los vecinos y vecinas a votar, preparando un amplio horario para que el mayor número de personas pueda expresar su opinión.

Desde el ayuntamiento apuntan que seguirán «promoviendo la participación para que todos los ciudadanos tengan voz».

El ayuntamiento de Lesaka, a la vista de la propuesta que les hacían llegar los ganaderos deBortziriak, que demandaban un cambio de fecha de las Ferias de Lesaka (pedían que se celebre el viernes en lugar del jueves) y teniendo en cuenta «que no hay un consenso claro sobre la voluntad de los lesakarras, con dicha propuesta, propone llevar a cabo una consulta popular sobre dicho cambio de fechas».

Para ello ha establecido un reglamento básico que regula la votación.

La votación fue convocada por la Corporación municipal en sesión plenaria del 30 de cotubre. En el momento de la aprobación de esta convocatoria, se cerraba el censo. Tendrán derecho a voto las personas empadronadas en Lesaka, de 16 años o más. La votación se desarrollará siguiendo algunas normas. Se podrá votar el domingo 30 de noviembre de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas en el ayuntamiento de Lesaka. La votación popular se llevará a cabo bajo la responsabilidad de miembros de la Corporación o personal municipal y no se permitirá el voto por correo postal. Para garantizar la identidad se solicitará DNI, NIE, carné de concucir o pasaporte.

Al no disponer de aplicaciones o programas informáticos que permitan acreditar a las personas electoras por vías electrónicas y por ello, no poder garantizar la seguridad, fiabilidad y legalidad de la votación por internet, no se podrá votar por medios electrónicos. La votación constará de una única pregunta: ¿Qué día quieres que sean las ferias de Lesaka? Jueves. Viernes.

Para que el resultado de la votación sea válido, se tendrá en cuenta la normativa y criterios establecidos en el Reglamento de Participación del Ayuntamiento de LEsaka. BON N140-15 de julio de 2025. Serán considerados nulos aquellos votos que no se ciñan al marcaje en las casillas señaladas o aquellos en los que la papeleta esté manipulada con fines distintos o algún otro contenido.